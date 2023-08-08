سكاي: هاري كين يغيب عن لقاء برشلونة في كأس خوان جامبر

الثلاثاء، 08 أغسطس 2023 - 11:48

كتب : FilGoal

هدف هاري كين مع توتنام أمام مانشستر سيتي

ذكرت شبكة سكاي سبورتس أن هاري كين لم يسافر مع فريق توتنام لملاقاة برشلونة يوم الثلاثاء في كأس خوان جامبر.

ويحل توتنام ضيفا على برشلونة في مباراة كأس خوان جامبر السنوية.

وأوضحت تقرير سكاي أن الأمر لا علاقة له بصفقة انتقاله المحتملة إلى بايرن ميونيخ.

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وأشار إلى أن قرب مباراة برينتفورد يوم الأحد في الجولة الافتتاحية للدوري الإنجليزي هو السبب الأقوى.

وأضاف التقرير أن احتمالات بقاء كين مع توتنام في الموسم الجديد أصبحت أقوى.

وكانت شبكة ذا أثليتك قد ذكرت يوم الاثنين أن توتنام رفض أحدث عروض بايرن ميونيخ من أجل ضم القائد هاري كين.

وأوضح التقرير أن توتنام رفض العرض الثالث رغم رفع المبلغ المعروض من بايرن.

وأضاف التقرير أن المفاوضات التي كانت بين الطرفين الأسبوع الماضي أدت إلى رفع المبلغ المقترح للصفقة من قبل بايرن، لكن توتنام جدد رفضه.

ومازالت مراوغة توتنام لبايرن ميونيخ بشأن صفقة هاري كين مستمرة.

وحسبما ذكرت صحيفة "بيلد" الألمانية في تقرير لها يوم السبت فإن دانييل ليفي مالك توتنام تجاهل الموعد المحدد من بايرن للرد على عرضه الأخير لضم هاري كين.

وقرر ليفي الذهاب إلى ميامي الأمريكية لقضاء إجازة رفقة عائلته.

وكان بايرن قدم عرضا يوم الجمعة لتوتنام مقابل 100 مليون يورو بالإضافة لحوافز لضم هاري كين.

وكانت صحيفة "تيليجراف" الإنجليزية ذكرت أن بايرن وضع يوم الجمعة كموعد أخير للرد على عرضه وإما أنه سينهي اهتمامه بضم هاري كين.

ويمتد تعاقد هاري كين مع توتنام حتى نهاية الموسم المقبل.

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