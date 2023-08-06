بعد لقاء الأهلي.. التعليق الأول من المصري على عقوبات اتحاد الكرة المغلظة

الأحد، 06 أغسطس 2023 - 17:42

كتب : عمرو نبيل

المصري - بيان رسمي

علق النادي المصري على عقوبات اتحاد الكرة الموقعة على النادي بعد لقاء الأهلي والمصري.

اتحاد الكرة أعلن عقوبات لقاء الأهلي والمصري في كأس مصر، ومنها حرمان الجماهير من الحضور لمباراتين، بجانب إيقاف علي ماهر وعامل غرفة الملابس. (طالع العقوبات كاملة)

وقال رجب عبد القادر نائب رئيس المصري لـFilGoal.com: "لم تصلنا عقوبات بصفة رسمية حتى الآن".

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وأضاف "فور وصولها سيجتمع مجلس إدارة المصري برئاسة كامل أبو علي للرد عليها".

كان الأهلي قد فاز على المصري بهدفين مقابل هدف في ربع نهائي كأس مصر.

وسيلعب الأهلي مع إنبي في نصف نهائي البطولة التي ستستكمل في الموسم المقبل.

كأس مصر المصري الأهلي
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