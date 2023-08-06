"حرمان الجماهير وإيقاف علي ماهر ومساعد كولر" الكشف عن عقوبات الأهلي ضد المصري

الأحد، 06 أغسطس 2023 - 17:34

كتب : بسام أبو بكر

شجار بين اللاعبين خلال لقاء الأهلي والمصري

أعلنت لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم تحت إشراف عامر حسين عضو مجلس إدارة الاتحاد، عددا من القرارات عقب مواجهة الأهلي ضد المصري في ربع نهائي كأس مصر.

وكان الأهلي قد حسم تأهله إلى نصف نهائي كأس مصر لمواجهة إنبي.

وتغلب الأهلي على المصري بهدفين مقابل هدف واحد بعد اللجوء لشوطين إضافيين، إذ انتهى الوقت الأصلي بهدف لكل منهما في الوقت بدل من الضائع.

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وجاءت العقوبات كالآتي:

- حرمان جماهير النادي الأهلي الذين تواجدوا بالمباراة فقط من حضور عدد مباراتين قادمتين في بطولة كأس مصر.

- حرمان جماهير النادي المصري الذين تواجدوا بالمباراة فقط من حضور عدد مباراتين قادمتين في بطولة كأس مصر.

- إيقاف علي ماهر المدير الفني للنادي المصري "4 مباريات" وغرامة مالية قدرها 20 ألف جنيها تسدد لخزينة الاتحاد للطرد وما بدر منه بعد الطرد عقب اللقاء، على ألا يشارك في مباريات الكأس إلا بعد انتهاء الإيقاف إذ أن الإيقافات في مسابقة كأس مصر منفصلة طبقا للائحة.

- إيقاف هارالد جمبرالد مساعد مدرب الأهلي "مباراتين" وتوقيع غرامة 20 ألف جنيها تسدد لخزينة الاتحاد لما بدر منه، على ألا يشارك في مباريات الكأس إلا بعد انتهاء الإيقاف.

- منع إبراهيم متولي عامل غرف خلع ملابس النادي المصري من مرافقة الفريق في المباريات لمدة عامين اعتبارا من تاريخ المباراة وذلك لما بدر منه عقب نهاية اللقاء.

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