أونانا: أنا المسؤول والرجل الكبير في الخلف.. أتقبل النقد وفخور بالمدافعين

السبت، 05 أغسطس 2023 - 19:13

كتب : FilGoal

أندري أونانا

تحدث الكاميروني أندري أونانا حارس مرمى مانشستر يونايتد عن خطأه اليوم السبت في المباراة الودية أمام لانس الفرنسي.

وقال أونانا في تصريحاته لقناة مانشستر يونايتد: "أتقبل كل النقد. أنا المسؤول".

وأضاف "يمكننا دائما أن نصبح أفضل. يجب أن نحاول إصلاح بعض الأشياء".

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وأوضح "أنا المسؤول عن كل شيء، تحديدا الأهداف التي نستقبلها".

واختتم "أنا فخور بما يقدمه خط الدفاع أمامي. أنا الرجل الكبير في الوراء ولذلك أتقبل كل النقد".

وكان رواد مواقع التواصل الاجتماعي قد سلطوا الضوء على لقطة هجوم أونانا على المدافع هاري ماجواير بسبب خطأ من الأخير في مواجهة بوروسيا دورتموند الودية.

وتغلب يونايتد على لانس بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد، وتلقى أونانا هدفا من منتصف الملعب بتسديدة خادعة استغلت تقدمه عن مرماه.

وتعاقد مانشستر يونايتد مع الحارس الكاميروني قادما من إنتر ميلان في الصيف الحالي.

مانشستر يونايتد لانس الدوري الفرنسي
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