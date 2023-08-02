خبر في الجول – صدمة لـ المصري بشأن المهاجم بسبب طلبات سيراميكا والاتحاد

تعرض النادي المصري لصدمة خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية بشأن تدعيم هجوم الفريق، ويأتي ذلك بسبب طلبات الأندية المادية.

وحسبما علم FilGoal.com فإن علي ماهر مدرب الفريق، طلب ضم جون إيبوكا مهاجم سيراميكا كليوباترا

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إدارة المصري تواصلت مع سيراميكا كليوباترا لضم إيبوكا، لكن إدارة سيراميكا طلبت 1.5 مليون دولار لبيع اللاعب النيجيري.

هنا توجه المصري إلى حل آخر في الاتحاد السكندري، للحصول على خدمات كريستوفر مابولولو المهاجم الأنجولي.

وكان رد الاتحاد السكندري بتحديد مبلغ اتنين مليون دولار كحد أدنى للتفاوض على اللاعب.

يأتي طلب زعيم الثغر بعدما وصل عرضا إلى مابولولو بالفعل بهذه القيمة من أهلي طرابلس الليبي.

مابولولو حصد جائزة هداف الدوري المصري لهذا الموسم برصيد 16 هدفا، لينضم إلى صفوف منتخب أنجولا بعمر 31 عاما.

من جهة أخرى، قضى جون إيبوكا النصف الثاني من الموسم الماضي، معارا إلى أهلي طرابلس الليبي.

كان المصري قد حصل بالفعل على خدمات محمد الشامي جناح الإسماعيلي بعد نهاية عقده مع الدراويش في صفقة انتقال حر.

من جهة أخرى، علم FilGoal.com إن المصري حسم صفقة ضم سمير فكري جناح الداخلية كذلك بعد دفع قيمة الشرط الجزائي.

المصري حسم كذلك صفقة ضم ميدو جابر جناح سيراميكا كليوبارتا في صفقة تبادلية مقابل إسلام المزين مدافع الفريق ومبلغ مالي.