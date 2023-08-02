في الجول يكشف قائمة أمنيات علي ماهر من إدارة المصري في سوق الانتقالات

فور توليه المهمة، قدم علي ماهر قائمة بطلباته من إدارة المصري خلال الصيف الحالي.

مصطفى العش النادي : غزل المحلة المصري

وحسبما علم FilGoal.com فإن طلبات علي ماهر تضمنت 10 أسماء بشكل مبدئي، ولكن القائمة قد تتغير وفقا لمستجدات سوق الانتقالات.

وحصل FilGoal.com على قائمة بأسماء اللاعبين، الراغب ماهر في ضمهم إلى النادي الساحلي.

إليكم قائمة الطلبات كاملة

باهر المحمدي

يريد علي ماهر تدعيم دفاه المصري بـ باهر المحمدي قائد الإسماعيلي، والذي يملك شرطا جزائيا في تعاقده مع الدراويش بقيمة 20 مليون جنيه.

باهر المحمدي في مفاوضات أخرى مع نادي البنك الأهلي بالفعل.

ثلاثي غزل المحلة

ويريد علي ماهر ثلاثة لاعبين من غزل المحلة.

المدرب الجديد يريد ضم مصطفى العش المدافع اليساري لغزل المحلة، بجانب أحمد النادري لاعب وسط الفريق، وجابرييل أوروك الجناح النيجيري.

نجما حرس الحدود

ومن حرس الحدود، يريد علي ماهر لاعبين. الأول هو مصطفى عبد الرؤوف "زيكو" نجم الفريق الأوحد على مدار الموسم.

زيكو صاحب الـ26 عاما كان أكثر اللاعبين حصدا لجائزة رجل المباراة خلال الموسم المنقضي في 7 مرات.

على الجهة الأخرى، يريد علي ماهر أيضا ضم إسلام عبد الله قلب دفاع الفريق وصاحب الـ22 عاما، والذي شارك 14 مباراة على مدار الموسم.

ثلاثي فيوتشر

ونتوجه إلى فيوتشر فريق علي ماهر القديم، إذ يريد المدرب الحصول على خدمات عمر كمال عبد الواحد وأحمد رفعت ثنائي المصري السابق، بجانب غنام محمد لاعب الوسط الواعد.

مهاجم أجنبي

وأخيرا، فإن قلب الهجوم ضمن المراكز المطلوب تدعيمها، ويريد المصري ضم مهاجم أجنبي صاحب سيرة ذاتية قوية.

كان المصري قد حصل بالفعل على خدمات محمد الشامي جناح الإسماعيلي بعد نهاية عقده مع الدراويش في صفقة انتقال حر.

من جهة أخرى، علم FilGoal.com إن المصري حسم صفقة ضم سمير فكري جناح الداخلية كذلك بعد دفع قيمة الشرط الجزائي.

المصري حسم كذلك صفقة ضم ميدو جابر جناح سيراميكا كليوبارتا في صفقة تبادلية مقابل إسلام المزين مدافع الفريق ومبلغ مالي.