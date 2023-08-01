مؤتمر سالم الدوسري: جاهزون لمواجهة الوداد.. وهبوط المستوى أمرا عاديا

الثلاثاء، 01 أغسطس 2023 - 20:07

كتب : FilGoal

سالم الدوسري

شدد سالم الدوسري لاعب الهلال السعودي على جاهزية فريقه قبل المواجهة المرتقبة أمام الوداد المغربي.

ويلعب الهلال أمام الوداد غدا الأربعاء ضمن الجولة الثالثة من دور المجموعات بالبطولة العربية للأندية "كأس الملك سلمان".

وقال الدوسري في مؤتمر صحفي: "جاهزون لخوض مواجهة الغد، وكسب اللقاء والتأهل، والمباراة تعد صعبة على الفريقين".

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وأضاف "سيكسب مواجهة الغد الفريق الذي سيرتكب أخطاء أقل في الملعب، وما علينا فعله هو تطبيق ما يطلبه منا المدرب.

وشدد "الضغط على فريق مثل الهلال يكون تأثيره إيجابيًا؛ كونه اعتاد على اللعب تحت الضغط، ونحن في بداية موسم وفي قادم المباريات سنعيد الثقة الكاملة لجماهيرنا.

واختتم "هبوط مستوى اللاعب أمر قد يحدث وعلى اللاعب مواصلة العمل لتفادي هذه المرحلة، وتقديم ما يسعد الجماهير".

ويحتاج الهلال للفوز على الوداد المغربي غدًا الأربعاء، لضمان التأهل إلى ربع نهائي كاس الملك سلمان للأندية العربية.

ويتصدر السد ترتيب المجموعة الثانية برصيد 4 نقاط يليه الوداد واهلي طرابلس بنقطتين لكل فريق ثم الهلال بنقطة وحيدة.

الهلال السعودي سالم الدوسري
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