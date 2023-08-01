ذو الأصول المصرية هيثم حسن إلى سبورتنج خيخون على سبيل الإعارة

الثلاثاء، 01 أغسطس 2023 - 18:38

كتب : FilGoal

توقيع هيثم حسن لسبورتنج خيخون

أعلن نادي سبورتنج خيخون تعاقده مع هيثم حسن لاعب فياريال على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد.

حسن هو لاعب يحمل الأصول المصرية والتونسية والفرنسية.

ولم يشارك صاحب الـ 21 عاما مع المنتخب الأول لأي دولة لذلك يمكنه اللعب بأي قميص حتى الآن.

أخبار متعلقة:
مصطفى كريم: هذا ما قاله الحضري في أول مباراة لي مع الإسماعيلي.. وتسببت في رحيل خالد سعد يد - حامل اللقب.. قائمة منتخب مصر لـ كأس العالم للناشئين ليكيب: أهلي جدة ينافس الهلال على فيراتي سلة – وداعا أولمبياد باريس.. سيدات مصر يودعن بطولة إفريقيا بالهزيمة من السنغال

ولعب هيثم مباراتين فقط مع الفريق الأول لفياريال كانتا خلال الموسم الماضي.

ويلعب سبورتنج خيخون في دوري الدرجة الثانية الإسباني وأنهى الموسم الماضي في المركز الـ 17.

وانضم هيثم حسن في أكتوبر 2020 بعقد يمتد لـ 4 سنوات لـ فياريال قادما من شاتورو الفرنسي.

وكان اتحاد الكرة المصري قد أعلن في وقت سابق متابعة حسام البدري مدرب المنتخب السابق، للاعب المصري وذلك بعد الحصول على مجموعة من الفيديوهات الخاصة بـ مبارياته مع فريقه. (طالع التفاصيل)

وفي الإطار ذاته، سعى الاتحاد التونسي لكرة القدم للحصول على موافقة هيثم حسن من أجل تمثيل منتخب النسور. (طالع التفاصيل)

ولد هيثم حسن في باريس في 2002 لأب مصري وأم تونسية ويعيش في فرنسا.

بدأ في فريق 17 سنة وتم تصعيده إلى صفوف فريق 19 سنة، قبل أن يبدأ في يوليو 2019 اللعب في الفريق الأول للنادي الفرنسي.

ويجيد هيثم حسن اللعب في مركز الجناح الأيسر وكذلك الأيمن، وسبق له اللعب لمنتخب فرنسا تحت 18 عاما.

هيثم حسن فياريال سبورتنج خيخون
نرشح لكم
خوليان أراوخو إلى لاس بالماس على سبيل الإعارة وكيله لـ في الجول: بوفون قرر الاعتزال.. وبيان مرتقب نهاية رحلة العنكبوت.. دي مارزيو: بوفون قرر اعتزال كرة القدم ذا أثليتك: ساوثامبتون رفض عرض ليفربول الثاني لضم لافيا في دقيقتين.. إنتر يقلب الطاولة على باريس ويفوز في الوقت القاتل ليكيب: سان جيرمان يُفعل الشرط الجزائي في تعاقد ديمبيلي مع برشلونة كلوب: ارتباط ليفربول بـ مبابي؟ ستكون المرة الأولى التي يفاجئني فيها النادي بعد استبعاد يوفنتوس.. فيورنتينا يعلن مشاركته في دوري المؤتمر الأوروبي
أخر الأخبار
خوليان أراوخو إلى لاس بالماس على سبيل الإعارة 3 دقيقة | الكرة الأوروبية
موهبة جديدة.. تشيلسي يتعاقد مع ليزلي أوجوتشوكو 49 دقيقة | ميركاتو
رومانو: رايا أبلغ برينتفورد برغبته في الانتقال لـ أرسنال ساعة | ميركاتو
ثنائية فيرمينو ومشاركة محرز .. أهلي جدة يقسو على الشمال القطري بخماسية ساعة | السعودية
وكيله لـ في الجول: بوفون قرر الاعتزال.. وبيان مرتقب ساعة | الكرة الأوروبية
قبل مواجهة الزمالك.. النصر يتعاقد مع ماني ساعة | السعودية
الرياضية: ماني يتواجد في مران النصر غدا استعدادا للقاء الزمالك 2 ساعة | السعودية
كولر يزور فرع الأهلي بالتجمع الخامس 2 ساعة | الكرة المصرية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 الزمالك يعلن قيد ثلاثة لاعبين قبل مواجهة الاتحاد المنستيري 2 مصدر لـ في الجول: محمد محمود علم برحيله عن الأهلي من الإنترنت.. وفوجئنا ببند غريب 3 خبر في الجول - العدد يرتفع إلى أربعة.. زد يضم ثنائي الأهلي العائد من الإعارة 4 طبيب الملعب يكشف تشخيص إصابة طارق حامد