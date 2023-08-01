ذو الأصول المصرية هيثم حسن إلى سبورتنج خيخون على سبيل الإعارة

أعلن نادي سبورتنج خيخون تعاقده مع هيثم حسن لاعب فياريال على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد.

حسن هو لاعب يحمل الأصول المصرية والتونسية والفرنسية.

ولم يشارك صاحب الـ 21 عاما مع المنتخب الأول لأي دولة لذلك يمكنه اللعب بأي قميص حتى الآن.

ولعب هيثم مباراتين فقط مع الفريق الأول لفياريال كانتا خلال الموسم الماضي.

ويلعب سبورتنج خيخون في دوري الدرجة الثانية الإسباني وأنهى الموسم الماضي في المركز الـ 17.

وانضم هيثم حسن في أكتوبر 2020 بعقد يمتد لـ 4 سنوات لـ فياريال قادما من شاتورو الفرنسي.

وكان اتحاد الكرة المصري قد أعلن في وقت سابق متابعة حسام البدري مدرب المنتخب السابق، للاعب المصري وذلك بعد الحصول على مجموعة من الفيديوهات الخاصة بـ مبارياته مع فريقه. (طالع التفاصيل)

وفي الإطار ذاته، سعى الاتحاد التونسي لكرة القدم للحصول على موافقة هيثم حسن من أجل تمثيل منتخب النسور. (طالع التفاصيل)

ولد هيثم حسن في باريس في 2002 لأب مصري وأم تونسية ويعيش في فرنسا.

بدأ في فريق 17 سنة وتم تصعيده إلى صفوف فريق 19 سنة، قبل أن يبدأ في يوليو 2019 اللعب في الفريق الأول للنادي الفرنسي.

ويجيد هيثم حسن اللعب في مركز الجناح الأيسر وكذلك الأيمن، وسبق له اللعب لمنتخب فرنسا تحت 18 عاما.