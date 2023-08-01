كلوب يتحدث عن أسباب ترتيب صلاح بين قادة ليفربول

تحدث يورجن كلوب مدرب ليفربول عن أسباب ترتيب محمد صلاح بين قادة الفريق في الموسم الجديد.

وأعلن نادي ليفربول تعيين فيرجيل فان دايك كقائد جديد للفريق بعد رحيل جوردن هندرسون هذا الصيف، وتعيين ترينت ألكسندر أرنولد - 24 عاما - في منصب النائب، ويلي الثنائي كل من أندي روبرتسون وأليسون بيكر ومحمد صلاح على الترتيب.

وقال كلوب لموقع ليفربول: "محمد صلاح قائد بالفطرة فهو قائد منتخب مصر ، وأحد أفضل اللاعبين الذين لعبوا لهذا النادي على الإطلاق".

وأضاف "نحن بحاجة إلى صلاح ليكون نموذجا يحتذى به، وباعتباره الشخص الذي يقود الخط الأمامي، فهو أول من يضغط، ومن هو أول من يفعل كل هذه الأشياء على أرض الملعب".

وتابع الألماني "أما خارج الملعب فهو شخص ذكي والجميع يحبه ويريد التواجد معه، لذا فهو بالنسبة لنا فائق الأهمية".

وواصل "بالنسبة لكل الواجبات التي يتعين على قائد ليفربول القيام بها، أعتقد أن فان دايك وترينت وروبرتسون قادرون على ذلك، ويأتي بعدهم أليسون ثم صلاح".

وأتم "صلاح وأليسون يمكنهما أن يكونا على طبيعتهما، ويساعدان الفريق بأفضل طريقة ممكنة، هذا هو اللاعب الذي نحبه وهذا هو اللاعب الذي نحتاجه".

ورحل جوردن هندرسون قائد ليفربول السابق إلى صفوف الاتفاق السعودي بعد 12 عاما قضاها في صفوف الفريق (التفاصيل).

كما رحل جيمس ميلنر نائب القائد إلى صفوف برايتون هذا الصيف أيضا.

وجاء ترتيب قادة ليفربول في الموسم الجديد، وفقا لكلوب.

1- فيرجيل فان دايك

2- ترينت ألكسندر أرنولد

3- أندي روبرتسون

4- أليسون بيكر

5- محمد صلاح

منذ بداية الموسم قبل الماضي كان ترتيب القادة كالتالي: جوردن هندرسون ثم جيمس ميلنر ثم فيرجيل فان دايك.

وأوضح كلوب وقتها "اللاعبون صوتوا على 3 قادة أخرون، هم ترينت ألكسندر أرنولد وأندي روبرتسون وأليسون بيكر".

خلال الموسمين الأخيرين، ارتدى محمد صلاح شارة قيادة ليفربول في عدة مباريات قليلة.

ويتواجد العديد من قادة المنتخبات في صفوف ليفربول، ففان دايك (32 عاما) هو قائد هولندا، ومحمد صلاح (31 عاما) قائد منتخب مصر وأندي روبرتسون (29 عاما) قائد اسكتلندا، وكانوا هم من أبرز المرشحين لارتداء شارة قيادة الريدز في الموسم الجديد.

هناك قائد آخر لمنتخب بلاده وهو المجري دومينيك سوبوسلاي (22 عاما)، لكن انضمامه لليفربول هذا الصيف فقط سيحرمه من حمل شارة قيادة بطل أوروبا 2019 بالتأكيد، فضلا عن صغر سنه.

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