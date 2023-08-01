فان دايك: صلاح وروبرتسون وأليسون سيساعدون ترينت على تحمل مسؤولية القيادة

يشعر فيرجيل فان دايك قائد ليفربول الجديد أن محمد صلاح وأندي روبرتسون وأليسون بيكر سيساعدون نائبه في قيادة الفريق، ترينت ألكسندر أرنولد، على تحمل مسؤولية الريدز.

وأعلن نادي ليفربول تعيين فيرجيل فان دايك كقائد جديد للفريق بعد رحيل جوردن هندرسون هذا الصيف، وتعيين ترينت - 24 عاما - في منصب النائب.

ويلي الثنائي كل من أندي روبرتسون وأليسون بيكر ومحمد صلاح على الترتيب.

وقال فان دايك في تصريحات لموقع ناديه: "أعتقد أن ترينت في مرحلة الآن حيث يتعين عليه أن ينتقل ليصبح قائدًا كبيرًا للفريق".

وأضاف الهولندي "أعتقد أنه سيتخذ هذه الخطوات بمساعدتي أنا والآخرين مثل صلاح وروبرتسون وأليسون وكذلك يورجن كلوب".

وتابع "أعتقد أن إعطاء هذه المسؤولية له يمكن أن يفيده أكثر بالتأكيد، لذلك فهو اختيار جيد للغاية".

وأكمل "من الواضح أن الآخرين أيضًا مهمون وعلينا جميعًا أن نتأكد من أننا نتحمل المسؤولية".

سيحمل الآن فيرجيل شارة القيادة بعد 5 مواسم ونصف بقميص ليفربول خاص خلالها 222 مباراة.

ورحل هندرسون إلى صفوف الاتفاق السعودي بعد 12 عاما قضاها في صفوف الفريق (التفاصيل).

وذكر النادي عبر موقعه أن فان دايك سيكون القائد الجديد للفريق، وسيكون ترينت ألكسندر أرنولد هو نائب القائد، بدلا من جيمس ميلنر الذي رحل هذا الصيف أيضا، وانضم إلى برايتون.

منذ بداية الموسم قبل الماضي كان ترتيب القادة كالتالي: جوردن هندرسون ثم جيمس ميلنر ثم فيرجيل فان دايك.

وأوضح كلوب وقتها "اللاعبون صوتوا على 3 قادة أخرون، هم ترينت ألكسندر أرنولد وأندي روبرتسون وأليسون بيكر".

خلال الموسمين الأخيرين، ارتدى محمد صلاح شارة قيادة ليفربول في عدة مباريات قليلة.

ويتواجد العديد من قادة المنتخبات في صفوف ليفربول، ففان دايك (32 عاما) هو قائد هولندا، ومحمد صلاح (31 عاما) قائد منتخب مصر وأندي روبرتسون (29 عاما) قائد اسكتلندا، وكانوا هم من أبرز المرشحين لارتداء شارة قيادة الريدز في الموسم الجديد.

هناك قائد آخر لمنتخب بلاده وهو المجري دومينيك سوبوسلاي (22 عاما)، لكن انضمامه لليفربول هذا الصيف فقط سيحرمه من حمل شارة قيادة بطل أوروبا 2019 بالتأكيد، فضلا عن صغر سنه.

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