مران الزمالك - استشفاء الأساسيين وجلسة بين أوسوريو ونداي

أدى 9 لاعبين بالفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريبات استشفائية بصالة الجيمانيزيوم بفندق الإقامة، تحت إشراف الجهاز الطبي بقيادة محمد أسامة استعدادا للقاء النصر السعودي المقرر له يوم الخميس المقبل في الجولة الثالثة لمباريات المجموعة الثالثة للبطولة العربية .

إبراهيما نداي النادي : الزمالك الزمالك

و خاض التدريبات الاستشفائية كل من محمد صبحي وحمزه المثلوثي وحاتم سكر وأحمد فتوح ونبيل عماد دونجا وأحمد سيد "زيزو" ومحمود عبد الرازق "شيكابالا" وسيف الجزيري وعمر جابر.

وفضل الجهاز الفني خوض هذه المجموعة لتدريبات استشفائية خوفا من تعرضهم للإجهاد عقب المشاركة في لقاء الشباب السعودي بالأمس .

وتوجه اللاعبين المستبعدين والبدلاء من قائمة الفريق التي خاضت مباراة الشباب إلى ملعب عكاظ لخوض التدريب.

وأدى محمد عواد ومحمد نديم ثنائي حراسة مرمى الفريق عملية احماء منفردة قبل بداية المران تحت إشراف محمد عبد المنصف مدرب الحراس.

بعدها أدى الثنائي تدريبات قوية تضمنت التركيز من قبل من جانب مدرب الحراس على التسديدات على مرمى صغير .

وعقد الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني للزمالك جلسه مع السنغالي إبراهيما نداي ليطمئن على قدرة اللاعب في المشاركة بشكل طبيعي في التدريبات بعد غيابه أمام الشباب.

الزمالك خسر أمام الشباب بهدف دون رد في الجولة الثانية من المجموعات، والنصر فاز على الاتحاد المنستيري التونسي 4-1.

قمة منتظرة يوم الخميس المقبل تجمع الزمالك مع النصر السعودي، وهي المواجهة التي تحسم التأهل في المجموعة.

فكيف يتأهل الزمالك إلى دور الثمانية من كأس العرب؟