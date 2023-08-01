البطولة العربية - بعد فوز النصر.. كيف يتأهل الزمالك إلى دور الـ8

قمة منتظرة يوم الخميس المقبل تجمع الزمالك مع النصر السعودي في البطولة العربية، وهي المواجهة التي تحسم التأهل في المجموعة.

الزمالك خسر أمام الشباب بهدف دون رد في الجولة الثانية من المجموعات، والنصر فاز على الاتحاد المنستيري التونسي 4-1.

ليصبح ترتيب المجموعة الحالي كالآتي:

النصر السعودي – 4 نقاط

الشباب السعودي – 4 نقاط

الزمالك – 3 نقاط

الاتحاد المنستيري – صفر نقاط

فكيف يتأهل الزمالك إلى دور الثمانية من كأس العرب؟ هذا ما يستعرضه معكم FilGoal.com.

النصر فاز على اتحاد المنستيري التونسي برباعية مقابل هدف ليقتنص صدارة المجموعة الثالثة في البطولة بفارق الأهداف عن مواطنه الشباب وبنفس الرصيد وهو 4 نقاط.

والآن يحتاج الزمالك للفوز على النصر السعودي في الجولة الأخيرة التي تقام مبارياتها يوم الخميس لضمان التأهل.

فوز الزمالك يوصله إلى النقطة 6 ويتأهل دون النظر إلى نتيجة مباراة الشباب ضد المنستيري.

تعادل الزمالك مع النصر

أما في حالة تعادل الزمالك مع النصر سيصل إلى النقطة 4 بالتساوي رصيد الشباب الحالي.

وقتها سيحتاج الزمالك إلى خسارة الشباب من الاتحاد المنستيري ليتوقف رصيده عند النقطة 4 بالتساوي مع الأبيض.

وفي هذه الحالة يتم الذهاب مباشرة إلى فارق الأهداف بشكل عام في المجموعة عند تساوي فريقين في نفس عدد النقاط لحسم المتأهل منهما.

فارق الأهداف في الوقت الحالي يصب في مصلحة الزمالك الذي له +3، مقابل +1 لفريق الشباب السعودي.