بعد غيابه لأيام بسبب صفقة الهلال.. ميتروفيتش يعود لتدريبات فولام ومدربه يعلق

عاد الصربي ألكسندر ميتروفيتش مهاجم فولام إلى تدريبات فريقه بعد الغياب لأيام بسبب صفقة محتملة مع الهلال السعودي.

الهلال حاول ضم ميتروفيتش في الأسابيع الأخيرة، لكن فولام رفض العروض التي تلقاها.

وقال ماركو سيلفا مدرب فولام إن اللاعب عاد للتدرب مع الفريق خلال جولة استعدادية في الولايات المتحدة.

وأوضح سيلفا في تصريحات للصحفيين "نعم لقد عاد ميتروفيتش إلى التدريبات".

وأكمل "أنا لست هنا للحديث عن الأندية المرتبطة بضمه، ولن أفصح عن الحديث الذي دار بيني وميتروفيتش".

وأتم "ميتروفيتش يتدرب مع الفريق منذ يومين، ونحن نحاول مساعدته في الوصول للياقته البدنية المثالية في أقرب وقت ممكن".

قبل أيام، ذكرت شبكة سكاي سبورتس أن ميتروفيتش أخبر وكلائه برغبته في عدم اللعب مجددا للفريق الإنجليزي من أجل الانتقال إلى الهلال السعودي.

ووفقا لما ذكرته سكاي فإن تحديد فولام لـ52 مليون جنيه إسترليني من أجل بيع اللاعب أغضبه من الوقوف أمام رغبته في الرحيل.

وكان ميتروفيتش يرغب في عدم السفر لأمريكا لخوض الجولة التحضيرية لكن وكلائه أقنعوه بضرورة السفر وعدم التمرد على ناديه.

ويحاول وكلاء اللاعب الصربي في الوقت ذاته إقناع فولام بتخفيض مبلغ انتقاله ليترواح ما بين 35 لـ45 مليون جنيه إسترليني.

وأوضحت الشبكة الإنجليزية أن فولام رفض التعليق على تلك الأنباء.

وكان عرض الهلال الأخير لضم ميتروفيتش بلغت قيمته 35 مليون جنيه إسترليني وهو ما رفضه فولام.

وضم الهلال حتى الآن كل من السنغالي كاليدو كوليبالي من تشيلسي، والصربي سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش من لاتسيو، والبرتغالي روبن نيفيز من ولفرهامبتون.

وظهر ميتروفيتش في 28 مباراة الموسم الماضي، وسجل 15 هدفا وصنع 4.

وسجل ألكسندر 52 هدفا دوليا لمنتخب صربيا خلال 81 مباراة.

وحصد ألكسندر ميتروفيتش جائزة أفضل لاعب في صربيا لعام 2022.

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