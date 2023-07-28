مدير البطولة العربية يوضح آلية تسجيل اللاعبين

الجمعة، 28 يوليه 2023 - 23:14

كتب : FilGoal

البطولة العربية 2023

أوضح معيض الشهري مدير البطولة العربية آلية تسجيل اللاعبين في المسابقة.

وأثار طارق جراية المدير الفني لـ أهلي طرابلس الليبي الجدل في المؤتمر الصحفي، بعدما شن هجوما لاذعا على الاتحاد العربي لكرة القدم. (طالع التفاصيل)

وقال الشهري لصحيفة الرياضية السعودية: "استغربت حديثه، نحن كلجنة منظمة ومسؤولين نتعامل مع الكل بسواسية ولا يوجد تفرقة".

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وأوضح "هناك خطوتان في التسجيل، الأولى التسجيل في قائمة الاتحاد العربي وآخر يوم كان 25 يوليو في الثانية عشر مساءً، وبإمكان أي نادي وضع الأسماء التي يرغب في تسجيلها في هذه القائمة".

وأكمل "الخطوة الثانية هو اعتماد الاتحادات الأهلية للقوائم، وكل فريق لديه قبل المباراة بساعتين لاعتماد الأسماء".

وأصدر نادي أهلي طرابلس الليبي بيانا توضيحيا عقب التصريحات الغاضبة من مدربه طارق جراية. (طالع التفاصيل)

وكان أهلي طرابلس تعادل مع الهلال أمس الخميس سلبيا بدون أهداف في أولى جولات كأس العرب ضمن منافسات المجموعة الثانية.

وبعد مرور الجولة الأولى حصد كل من أهلي طرابلس والهلال والسد والوداد نقطة بعدما انتهت مباراتي المجموعة بالتعادل السلبي بدون أهداف.

وسيواجه أهلي طرابلس منافسه الوداد الأحد المقبل في الجولة الثانية.

البطولة العربية
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