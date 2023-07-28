البطولة العربية - "ملام بين الإخوة".. أهلي طرابلس يصدر بيانا بعد تصريحات مدربه النارية

أصدر نادي أهلي طرابلس الليبي بيانا توضيحيا عقب التصريحات الغاضبة من مدربه طارق جراية، التي تلت مباراة الهلال السعودي والتي انتهت بالتعادل السلبي في دور المجموعات لبطولة كأس العرب للأندية الأبطال.

وجاء البيان كالتالي:

إننا حين نستذكر إخوتنا في المملكة العربية السعودية فهم أهل الكرم والضيافة والأصالة العربية ولا يمكن أن نذكرهم بغير ذلك، وإن استضافتهم لدوري الأندية العربية ما هو إلا قليل من كثير مما تقدمه المملكة لإخوتها العرب في مختلف المحافل.

وإن أي نقاش قد يطرأ خلال هذه المحافل لا يعدو كونه ملام بين الإخوة يمكن تجاوزه بعيدا عن وسائل الإعلام التي تسعى لتعكير صفو لقاء الإخوة.

ومن هذا المنطلق فإن النادي الأهلي وهو في مستهل مشاركته العربية يحث الجميع على ألا تخرج الأمور عن كونها منافسة كروية تنتهي أحداثها بنهاية المباراة وتبقى علاقتنا بالأشقاء تسودها روح الأخوة.

نسأل الله أن يوفق الجميع وأن نعطي انطباع لكل العالم على قدرة العرب على تنظيم المحافل الدولية ونشكر الرئيس والأمين العام بالاتحاد العربي لكرة القدم وأمير أبها على مجهوداتهم الكبيرة في إنجاح هذا المحفل العربي الهام وظهوره بالشكل المميز والمشرف.

ماذا حدث؟

شن طارق جراية المدير الفني لأهلي طرابلس هجوما لاذعا على الاتحاد العربي لكرة القدم بسبب السماح لأندية بقيد لاعبين صباح اليوم في قائمتهم بالبطولة مع رفض طلبهم المماثل.

وتحدث مدرب أهلي طرابلس في مؤتمر صحفي عقب مواجهة الهلال السعودي قائلا: "هناك أندية تم قيد لاعبين لهم صباح اليوم رغم رفض طلبنا".

وأردف "سأحترم نفسي وأنهي المؤتمر الصحفي".

🎥الليبي طارق جراية مدرب #أهلي_طرابلس، يرفض الحديث عن المباراة في المؤتمر الصحافي ويؤكد قبل مغادرته غاضبا: • سمحوا للأندية الأخرى بإضافة لاعبين صباح اليوم ورفضوا طلبنا • سأحترم نفسي وأنهي المؤتمر الصحافيpic.twitter.com/nK8AHTWyGE — صحيفة الرياضية (@ariyadhiah) July 27, 2023

وكان أهلي طرابلس تعادل مع الهلال أمس الخميس سلبيا بدون أهداف في أولى جولات كأس العرب ضمن منافسات المجموعة الثانية.

وبعد مرور الجولة الأولى حصد كل من أهلي طرابلس والهلال والسد والوداد نقطة بعدما انتهت مباراتي المجموعة بالتعادل السلبي بدون أهداف.

وسيواجه أهلي طرابلس منافسه الوداد الأحد المقبل في الجولة الثانية.