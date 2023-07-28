البطولة العربية - مدرب أهلي طرابلس: سمحوا لأندية أخرى بقيد لاعبين ورفضوا طلبنا.. سأحترم نفسي وأغادر

الجمعة، 28 يوليه 2023 - 14:13

كتب : FilGoal

مباراة الهلال واهلي طرابلس

شن طارق جراية المدير الفني لأهلي طرابلس هجوما لاذعا على الاتحاد العربي لكرة القدم بسبب السماح لأندية بقيد لاعبين صباح اليوم في قائمتهم بالبطولة مع رفض طلبهم المماثل.

وتحدث مدرب أهلي طرابلس في مؤتمر صحفي عقب مواجهة الهلال السعودي قائلا: "هناك أندية تم قيد لاعبين لهم صباح اليوم رغم رفض طلبنا".

وأردف "سأحترم نفسي وأنهي المؤتمر الصحفي".

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وكان أهلي طرابلس تعادل مع الهلال أمس الخميس سلبيا بدون أهداف في أولى جولات كأس العرب ضمن منافسات المجموعة الثانية.

وبعد مرور الجولة الأولى حصد كل من أهلي طرابلس والهلال والسد والوداد نقطة بعدما انتهت مباراتي المجموعة بالتعادل السلبي بدون أهداف.

وسيواجه أهلي طرابلس منافسه الوداد الأحد المقبل في الجولة الثانية.

أهلي طرابلس الهلال طارق جراية كأس العرب
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