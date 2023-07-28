البطولة العربية - مدرب أهلي طرابلس: سمحوا لأندية أخرى بقيد لاعبين ورفضوا طلبنا.. سأحترم نفسي وأغادر

شن طارق جراية المدير الفني لأهلي طرابلس هجوما لاذعا على الاتحاد العربي لكرة القدم بسبب السماح لأندية بقيد لاعبين صباح اليوم في قائمتهم بالبطولة مع رفض طلبهم المماثل.

وتحدث مدرب أهلي طرابلس في مؤتمر صحفي عقب مواجهة الهلال السعودي قائلا: "هناك أندية تم قيد لاعبين لهم صباح اليوم رغم رفض طلبنا".

وأردف "سأحترم نفسي وأنهي المؤتمر الصحفي".

🎥الليبي طارق جراية مدرب #أهلي_طرابلس، يرفض الحديث عن المباراة في المؤتمر الصحافي ويؤكد قبل مغادرته غاضبا: • سمحوا للأندية الأخرى بإضافة لاعبين صباح اليوم ورفضوا طلبنا • سأحترم نفسي وأنهي المؤتمر الصحافي pic.twitter.com/nK8AHTWyGE — صحيفة الرياضية (@ariyadhiah) July 27, 2023

وكان أهلي طرابلس تعادل مع الهلال أمس الخميس سلبيا بدون أهداف في أولى جولات كأس العرب ضمن منافسات المجموعة الثانية.

وبعد مرور الجولة الأولى حصد كل من أهلي طرابلس والهلال والسد والوداد نقطة بعدما انتهت مباراتي المجموعة بالتعادل السلبي بدون أهداف.

وسيواجه أهلي طرابلس منافسه الوداد الأحد المقبل في الجولة الثانية.