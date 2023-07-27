بعد رحيل هندرسون.. من سيكون قائد ليفربول الجديد؟

بعد رحيل جوردن هندرسون وجيمس ميلنر عن صفوف ليفربول.. سيبحث يورجن كلوب مدرب الفريق عن قادة جدد للريدز.

وأعلن ليفربول رحيل هندرسون إلى صفوف الاتفاق السعودي بعد 12 عاما قضاها في صفوف الفريق (التفاصيل).

منذ بداية الموسم قبل الماضي كان ترتيب القادة كالتالي: جوردن هندرسون ثم جيمس ميلنر ثم فيرجيل فان دايك.

وأوضح كلوب وقتها "اللاعبون صوتوا على 3 قادة أخرون، هم ترينت ألكسندر أرنولد وأندي روبرتسون وأليسون بيكر".

خلال الموسمين الأخيرين، ارتدى محمد صلاح شارة قيادة ليفربول في عدة مباريات قليلة.

قرار كلوب أم تصويت اللاعبين؟

وارتدي فان دايك شارة قيادة ليفربول خلال وديتي ليفربول ضد كارلسروه وجريتور فورث قبل أيام، في إشارة إلى أنه قد يصبح القائد الأول للحمر، لكن من يأتي بعده؟.

ويتواجد العديد من قادة المنتخبات في صفوف ليفربول، ففان دايك (32 عاما) هو قائد هولندا، ومحمد صلاح (31 عاما) قائد منتخب مصر وأندي روبرتسون (29 عاما) قائد اسكتلندا، وهم من أبرز المرشحين لارتداء شارة قيادة الريدز في الموسم الجديد.

هناك قائد آخر لمنتخب بلاده وهو المجري دومينيك سوبوسلاي (22 عاما)، لكن انضمامه لليفربول هذا الصيف فقط سيحرمه من حمل شارة قيادة بطل أوروبا 2019 بالتأكيد، فضلا عن صغر سنه.

تصريحات كلوب السابقة عن الأمر كانت توضح أن هناك تصويت يتم بين اللاعبين على اختيار القائد.

وهو النهج الذي تسير عليه بعض الفرق، مثل مانشستر سيتي الذي سيختار قائده الجديد خلال أيام.

فقد تحدث بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي عن كيفية اختيار قائد جديد لفريقه في الموسم المقبل بعد رحيل إلكاي جوندوجان هذا الصيف.

جوندوجان الذي رفع ثلاثية الدوري وكأس إنجلترا ودوري أبطال أوروبا انتقل إلى برشلونة في صفقة انتقال حر بعد نهاية عقده مع الفريق السماوي بعد 7 سنوات في ملعب الاتحاد.

وقال بيب في تصريحات نشرها موقع ناديه: "سأتحدث مع قادة الفريق الـ4، كيفن دي بروين وكايل ووكر وروبن دياش ورودريجو، لتحديد موعد لتصويت الفريق من أجل اختيار قائد جديد".

وأضاف "على الأرجح سيكون التصويت بعد العودة من الجولة الآسيوية إلى مانشستر، لذلك ربما يكون يوم 31 يوليو، عندما يكون الفريق كاملا".

وأوضح "سأتحدث مع قادة الفريق، وبعدها سنقرر من سيكون قائد مانشستر سيتي".

وتنتظر جماهير ليفربول وسيتي خلال أيام معرفة اسم قادة الفريقين في الموسم المقبل.

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