علي ماهر يعود لقيادة المصري من جديد

الخميس، 27 يوليه 2023 - 02:10

كتب : FilGoal

علي ماهر - المصري

أعلن نادي المصري تعيين علي ماهر مديرا فنيا جديدا للفريق في ولاية ثانية، خلفا لـ ميمي عبد الرازق.

وانفرد FilGoal.com في وقت سابق بتفاصيل المفاوضات بين علي ماهر وإدارة المصري برئاسة كامل أبو علي. (طالع التفاصيل)

تعيين علي ماهر مديرا فنيا للمصري جاء بعد ساعات قليلة من رحيله عن تدريب فيوتشر بعد موسمين قاد خلالهما الفريق من تحقيق لقب كأس الرابطة. (طالع التفاصيل)

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وسيبدأ علي ماهر مشواره مع المصري سريعا، من خلال مباراة ربع نهائي كأس مصر 2023 والمقرر إقامتها يوم 3 أغسطس المقبل بين المصري والفائز من مواجهة ثمن النهائي بين الأهلي والداخلية، حسبما أعلن النادي عبر حسابه.

وقاد علي ماهر من قبل المصري في 51 مباراة فاز في 23 مباراة وتعادل في 14 وخسر 13.

وأنهى المصري الموسم الجاري 2022-2023 في الدوري محتلا المركز الخامس برصيد 48 نقطة.

فيما قاد سلفه ميمي عبد الرازق المصري في 5 مباريات بالدوري وحقق الفوز في مباراتين وتعادل في مثلهما وخسر مباراة وحيدة.

وكان ميمي عبد الرازق قاد المصري لنهائي كأس رابطة الأندية وخسر من سيراميكا كليوباترا بأربعة أهداف لهدف.

وتعاقب على تدريب المصري الموسم المنقضي كل من إيهاب جلال ثم حسام حسن ثم ميمي عبد الرازق.

وسبق أن تولي علي ماهر تدريب فرق إنبي وسموحة والأسيوطي وفيوتشر، وستكون تلك ولايته الثانية مع المصري.

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