خبر في الجول - اتفاق مبدئي بين المصري وعلي ماهر.. ووعد من رئيس النادي

توصل نادي المصري لاتفاق مبدئي مع علي ماهر لتدريب الفريق حسبما علم FilGoal.com.

وأعلن نادي فيوتشر إقالة علي ماهر من تدريب الفريق. (طالع التفاصيل)

وحسبما علم FilGoal.com فأن كامل أبو علي رئيس النادي تواصل مع علي ماهر لإنهاء كافة الأمور التعاقدية.

وحصل علي ماهر على وعد من رئيس النادي بتلبية كافة مطالبة في سوق الانتقالات الصيفية.

وسيعلن النادي عن تعيين علي ماهر مديرا فنيا خلال الأيام القليلة المقبلة.

وعلم FilGoal.com في وقت سابق أن جلسة بين مجلس الإدارة والجهاز الفني بقيادة ميمي عبد الرازق ستكون بعد مباراة الأهلي الأخيرة في الدوري.

وعلم FilGoal.com أن علي ماهر المدير الفني الحالي لـ فيوتشر والسابق للمصري من ضمن الأسماء التي تدرس الإدارة تعيينها لتدريب الفريق البورسعيدي في الموسم المقبل.

وقاد علي ماهر من قبل المصري في 51 مباراة فاز في 23 مباراة وتعادل في 14 وخسر 13.

وأعلن فيوتشر رحيل علي ماهر على الفترة التي قضاها في مهمة تدريب النادي خلال موسمين.

وأوضح فيوتشر أن خلال ساعات سيتم إعلان المدير الفني الجديد للفريق الأول من أجل مواصلة طموحات النادي خلال الموسم القادم.

وقاد علي ماهر فيوتشر في 82 مباراة فاز في 38 وتعادل في 24 وخسر 20 بجميع المسابقات.

واختتم فيوتشر منافسات الموسم الحالي بمسابقة الدوري في المركز الرابع برصيد 58 نقطة.

وتولي علي ماهر مهمة تدريب فيوتشر في سبتمبر 2021، ونجح في التأهل إلي الكونفدرالية الأفريقية للمرة الأولى في تاريخ النادي والتأهل إلي دور المجموعات.

كما تُوج علي ماهر مع فيوتشر بكأس الرابطة في أول نسخة للبطولة 2022، ثم النجاح في التأهل للكونفدرالية للمرة الثانية على التوالي.

وسبق للمدرب البالغ 49 عاما تدريب أندية الأسيوطي وسموحة وإنبي والمصري.