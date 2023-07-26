فيوتشر يعلن رحيل علي ماهر

أعلن نادي فيوتشر رحيل علي ماهر المدير الفني للفريق بنهاية الموسم الجاري.

ووجه مجلس إدارة فيوتشر الشكر للجهاز الفني بقيادةعلي ماهر على الفترة التي قضاها في مهمة تدريب النادي خلال موسمين.

وأوضح فيوتشر أن خلال ساعات سيتم إعلان المدير الفني الجديد للفريق الأول من أجل مواصلة طموحات النادي خلال الموسم القادم.

وقاد علي ماهر فيوتشر في 82 مباراة فاز في 38 وتعادل في 24 وخسر 20 بجميع المسابقات.

واختتم فيوتشر منافسات الموسم الحالي بمسابقة الدوري في المركز الرابع برصيد 58 نقطة.

وعلم FilGoal.com أن علي ماهر من ضمن الأسماء التي تدرس إدارة المصري تعيينها لتدريب الفريق البورسعيدي في الموسم المقبل. (طالع التفاصيل)

وتولي علي ماهر مهمة تدريب فيوتشر في سبتمبر 2021، ونجح في التأهل إلي الكونفدرالية الأفريقية للمرة الأولى في تاريخ النادي والتأهل إلي دور المجموعات.

كما تُوج علي ماهر مع فيوتشر بكأس الرابطة في أول نسخة للبطولة 2022، ثم النجاح في التأهل للكونفدرالية للمرة الثانية على التوالي.

وسبق للمدرب البالغ 49 عاما تدريب أندية الأسيوطي وسموحة وإنبي والمصري.