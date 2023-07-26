البطولة العربية - استخدام تقنيتي عين الصقر والتسلل الآلي.. وآلية خروج الجماهير

الأربعاء، 26 يوليه 2023 - 01:03

كتب : هاني العوضي

البطولة العربية 2023

أعلنت اللجنة المنظمة للبطولة العربية تطبيق تقنيتي عين الصقر والتسلل الآلي في نسخة 2023 من البطولة والتي تحمل اسم كأس الملك سلمان للأندية العربية.

وأقيم الثلاثاء في قاعة المؤتمرات بمدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز الرياضية في أبها مؤتمر صحفي عام للحديث عن آخر الاستعدادات لانطلاق منافسات البطولة.

وقال عبد الله الجنيبي رئيس اللجنة المنظمة للبطولة: "البطولة ستشهد نقلة نوعية في التحكيم، حيث ستُطبق تقنية خط المرمى (عين الصقر)، والتسلل الآلي وتقنية الفيديو، وكل الملاعب جاهزة بشكل كامل لاحتضان مباريات البطولة".

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ستُقام خلال الفترة من 27 يوليو الجاري إلى 12 أغسطس المقبل، ويُنظمها الاتحاد العربي ويستضيفها الاتحاد السعودي في الطائف وأبها والباحة.

وأشار "بإذن الله ستكون تجربة ناجحة، وبطولة الأندية العربية ستستمر لنسخ عديدة مقبلة".

وأفاد معيض الشهري مدير البطولة بأن القناة الناقلة لمباريات البطولة هي قناة SSC حصريا، بالإضافة إلى منصة شاهد، مُبينا أن هناك 3 فئات للتذاكر متاحة أمام الجماهير هي الذهبي والفضي والموحدة.

وأعلنت شبكة SSC السعودية نقل البطولة العربية بشكل حصري. (طالع كل التفاصيل للقناة)

وردا على استفسار بشأن آلية خروج الجماهير بعد كل مباراة، أفاد بأن المشجع لا يستطيع الحضور مباراتين بتذكرة واحدة، مُبينا أن لديهم منسقين أمنيين من قارتي آسيا وإفريقيا بخصوص هذا الأمر، ولديهم الخبرة الكافية للتعامل مع مثل هذه الأمور.

جدول مواعيد البطولة:

الجولة الأولى للمجموعات: 27 و28 يوليو

الجولة الثانية للمجموعات: 30 و31 يوليو

الجولة الثالثة للمجموعات: 2 و3 أغسطس

مباريات ربع النهائي: 5 و6 أغسطس

مباريات نصف النهائي: 9 أغسطس

موعد المباراة النهائية: 12 أغسطس

جوائز الأندية المشاركة

المركز الأول: 6 مليون دولار

المركز الثاني: 2.5 مليون دولار

نصف النهائي: 200 ألف دولار

ربع النهائي: 150 ألف دولار

دور المجموعات النهائي: 100 ألف دولار

دور المجموعات: يحصل كل ناد على 20 ألف دولار مقابل السفر خارج أرضه

الدورين الأول والثاني: النادي المستضيف يحصل على عوائد التذاكر

الدورين الأول والثاني: يحصل كل ناد على 20 ألف دولار مقابل السفر خارج أرضه.

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