ظهور أول لرؤوف خليف.. SSC ناقلا حصريا للبطولة العربية

أعلنت قنوات SSC SPORTS السعودية حصولها على حقوق بث مباريات البطولة العربية للأندية بشكل حصري.

كما أعلنت عن ظهور المعلق التونسي رؤوف خليف للمرة الأولى بعد رحيله عن قنوات بي إن سبورتس القطرية.

وتنطلق البطولة العربية يوم الخميس الموافق 27 يوليو حتى يوم 12 أغسطس المقبل.

وجاء بيان قنوات SSC SPORTS:

"في جو من المتعة والإثارة الكروية، يتنافس 16 فريقاً عربياً على بطولة كأس الملك سلمان للأندية، وذلك في الفترة الممتدة من 27 يوليو الجاري وحتى 12 أغسطس، حيث تقام المباريات في ثلاث مدن سعودية هى الطائف وأبها والباحة".

"تبث مباريات البطولة عبر قنوات SSC حصرياً على باقة الرياضة من "شاهد"، وجهاز GOBX، فيما يخصص استوديو تحليلي لكل مباراة مع عدد نجوم التحليل الرياضي: نور صبري من العراق، احمد عفيفي مصر، طلال البلوشي قطر، عادل السليمي تونس، عبدالملك زياية الجزائر سلطان اللحياني ،السعودية بدر الحقباني السعودية، محيسن الجمعان السعودية، مناف أبو شقير السعودية عايض مبخوت الأمارات، حسين حاكم من الكويت ".

"كما يتواجد مجموعة من أبرز المعلقين الذي يأتي من بينهم: فهد العتيبي من السعودية، وبلال علام من مصر، ورؤوف خليف من تونس".

"في موازاة ذلك، يبث برنامج يومي من مدينة أبها لتسليط الضوء على أبرز مجريات البطولة وأحداثها".