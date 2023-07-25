ظهور أول لرؤوف خليف.. SSC ناقلا حصريا للبطولة العربية
الثلاثاء، 25 يوليه 2023 - 22:03
كتب : FilGoal
أعلنت قنوات SSC SPORTS السعودية حصولها على حقوق بث مباريات البطولة العربية للأندية بشكل حصري.
كما أعلنت عن ظهور المعلق التونسي رؤوف خليف للمرة الأولى بعد رحيله عن قنوات بي إن سبورتس القطرية.
وتنطلق البطولة العربية يوم الخميس الموافق 27 يوليو حتى يوم 12 أغسطس المقبل.
وجاء بيان قنوات SSC SPORTS:
"في جو من المتعة والإثارة الكروية، يتنافس 16 فريقاً عربياً على بطولة كأس الملك سلمان للأندية، وذلك في الفترة الممتدة من 27 يوليو الجاري وحتى 12 أغسطس، حيث تقام المباريات في ثلاث مدن سعودية هى الطائف وأبها والباحة".
"تبث مباريات البطولة عبر قنوات SSC حصرياً على باقة الرياضة من "شاهد"، وجهاز GOBX، فيما يخصص استوديو تحليلي لكل مباراة مع عدد نجوم التحليل الرياضي: نور صبري من العراق، احمد عفيفي مصر، طلال البلوشي قطر، عادل السليمي تونس، عبدالملك زياية الجزائر سلطان اللحياني ،السعودية بدر الحقباني السعودية، محيسن الجمعان السعودية، مناف أبو شقير السعودية عايض مبخوت الأمارات، حسين حاكم من الكويت ".
"كما يتواجد مجموعة من أبرز المعلقين الذي يأتي من بينهم: فهد العتيبي من السعودية، وبلال علام من مصر، ورؤوف خليف من تونس".
"في موازاة ذلك، يبث برنامج يومي من مدينة أبها لتسليط الضوء على أبرز مجريات البطولة وأحداثها".
البطولة الأكبر عربياً على مستوى الأندية #كأس_الملك_سلمان_للاندية على قنوات #SSC.. حصرياً على باقة الرياضة من @ShahidVOD و @GoBXTV
للمزيد من المعلومات قوموا بزيارة:https://t.co/kY9hrrK1yU pic.twitter.com/fG2eQhe5Bb— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) July 25, 2023
جدول مواعيد البطولة:
الجولة الأولى للمجموعات: 27 و28 يوليو
الجولة الثانية للمجموعات: 30 و31 يوليو
الجولة الثالثة للمجموعات: 2 و3 أغسطس
مباريات ربع النهائي: 5 و6 أغسطس
مباريات نصف النهائي: 9 أغسطس
موعد المباراة النهائية: 12 أغسطس
جوائز الأندية المشاركة
المركز الأول: 6 مليون دولار
المركز الثاني: 2.5 مليون دولار
نصف النهائي: 200 ألف دولار
ربع النهائي: 150 ألف دولار
دور المجموعات النهائي: 100 ألف دولار
دور المجموعات: يحصل كل ناد على 20 ألف دولار مقابل السفر خارج أرضه
الدورين الأول والثاني: النادي المستضيف يحصل على عوائد التذاكر
الدورين الأول والثاني: يحصل كل ناد على 20 ألف دولار مقابل السفر خارج أرضه.