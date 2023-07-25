دوري أبطال إفريقيا - الأهلي ضد الفائز من كم كم بطل زنزبار وسان جورج الإثيوبي

الثلاثاء، 25 يوليه 2023 - 14:18

كتب : محمد عبد العظيم

تتويج الأهلي

أسفرت قرعة الدور التمهيدي الأول لدوري أبطال إفريقيا عن مواجهات تحدد طريق الأهلي حامل اللقب في دور الـ32.

ويلعب فريق كم كم بطل زنزبار ضد سان جورج بطل إثيوبيا في الدور التمهيدي الأول.

ويلتقي الفائز من هذه المواجهة مع الأهلي في دور الـ32 لدوري أبطال إفريقيا.

أخبار متعلقة:
تقرير تونسي: معلول قرر الرحيل عن الأهلي.. والوجهة الأقرب مصدر من الأهلي لـ في الجول: توصلنا لاتفاق مع الجيش الملكي لضم رضا سليم خبر في الجول - عرض وحسم قريب.. تطورات صفقة انتقال رضا سليم إلى الأهلي

وتقام مباريات الدور التمهيدي الأول بنظام الذهاب والإياب، حيث تقام مباراة الذهاب على ملعب الفريق الأول والإياب على ملعب الفريق الثاني.

وفي دور الـ32 يلعب الفريق المتأهل من الدور التمهيدي الأول مباراة الذهاب على ملعبه، ثم تقام مباراة الإياب على ملعب الفريق الذي لم يخض منافسات الدور التمهيدي الأول.

وتُلعب جولة الذهاب للدور التمهيدي الأول في أحد أيام 18 – 19 - 20 أغسطس المقبل، وجولة الإياب تقام أحد أيام 25 – 26 – 27 من الشهر ذاته.

أما جولة الذهاب لدور الـ32 تقام في أحد أيام 15، 16، 17، سبتمبر المقبل، وجولة الإياب تقام أحد أيام 29، 30 سبتمبر، و1 أكتوبر المقبل.

الأهلي دوري أبطال إفريقيا
نرشح لكم
تعرف على قرعة الدور التمهيدي الأول والثاني لكأس الكونفدرالية الإفريقية بالكامل الكونفدرالية - فيوتشر يواجه الفائز من سينجيدا التنزاني وكوجينجا من زنزبار الكونفدرالية - الزمالك يواجه الفائز من أرتا سولار الجيبوتي وهورسيد الصومالي تعرف على قرعة الدور الأول والثاني لدوري أبطال إفريقيا بالكامل دوري أبطال إفريقيا - بيراميدز ضد الفائز من الجيش الرواندي وجاديتكا الصومالي كما انفرد في الجول - كاف يعلن إعفاء الأندية المصرية من الأدوار التمهيدية لبطولات إفريقيا كاف يكشف موعد حفل جوائز الأفضل في إفريقيا والبلد المستضيف بالنقاط والترتيب.. في الجول يكشف موقف الفرق المصرية من تمهيدي الأبطال والكونفدرالية
أخر الأخبار
حارس بايرن ينضم إلى شتوتجارت 59 ثاتيه | ميركاتو
منافس الزمالك - بمشاركة رونالدو.. النصر يتعادل مع باريس سان جيرمان 3 دقيقة | السعودية
دغموم يطلب من المصري إجراء جراحة الرباط الصليبي في ألمانيا 10 دقيقة | الكرة المصرية
ذا أثليتك: ليس بسبب الكلب.. صفقة انتقال فابينو إلى اتحاد جدة مهددة بالفشل 27 دقيقة | ميركاتو
تعرف على قرعة الدور التمهيدي الأول والثاني لكأس الكونفدرالية الإفريقية بالكامل 48 دقيقة | الكرة الإفريقية
الكونفدرالية - فيوتشر يواجه الفائز من سينجيدا التنزاني وكوجينجا من زنزبار ساعة | الكرة الإفريقية
رئيس بايرن: انضمام هاري كين لنا سيرفع شأن الدوري الألماني ككل ساعة | ميركاتو
الكونفدرالية - الزمالك يواجه الفائز من أرتا سولار الجيبوتي وهورسيد الصومالي ساعة | الكرة الإفريقية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 تقرير تونسي: معلول قرر الرحيل عن الأهلي.. والوجهة الأقرب 2 مصدر من الأهلي لـ في الجول: النصر طلب ضم الشناوي.. وهذه شروطنا 3 موسم استثنائي جديد.. لاعب دولي في الأهلي ربما يخوض 88 مباراة 4 الأهلي يوقع عقوبة مالية على حسين الشحات