دوري أبطال إفريقيا - الأهلي ضد الفائز من كم كم بطل زنزبار وسان جورج الإثيوبي

أسفرت قرعة الدور التمهيدي الأول لدوري أبطال إفريقيا عن مواجهات تحدد طريق الأهلي حامل اللقب في دور الـ32.

ويلعب فريق كم كم بطل زنزبار ضد سان جورج بطل إثيوبيا في الدور التمهيدي الأول.

ويلتقي الفائز من هذه المواجهة مع الأهلي في دور الـ32 لدوري أبطال إفريقيا.

وتقام مباريات الدور التمهيدي الأول بنظام الذهاب والإياب، حيث تقام مباراة الذهاب على ملعب الفريق الأول والإياب على ملعب الفريق الثاني.

وفي دور الـ32 يلعب الفريق المتأهل من الدور التمهيدي الأول مباراة الذهاب على ملعبه، ثم تقام مباراة الإياب على ملعب الفريق الذي لم يخض منافسات الدور التمهيدي الأول.

وتُلعب جولة الذهاب للدور التمهيدي الأول في أحد أيام 18 – 19 - 20 أغسطس المقبل، وجولة الإياب تقام أحد أيام 25 – 26 – 27 من الشهر ذاته.

أما جولة الذهاب لدور الـ32 تقام في أحد أيام 15، 16، 17، سبتمبر المقبل، وجولة الإياب تقام أحد أيام 29، 30 سبتمبر، و1 أكتوبر المقبل.