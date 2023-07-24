ماركو سيلفا يؤكد البقاء مع فولام ورفض عرض أهلى جدة

أكد البرتغالي ماركو سيلفا مدرب فولام استمراره مع الفريق ورفض العرض الضخم الذي وصله من أهلي جدة.

ورفض سيلفا عرضا بقيمة 40 مليون جنيه استرليني من أهلى جدة السعودي، حسب صحيفة "تليجراف" الإنجليزية.

وقال سيلفا في تصريحات لشبكة NBC: "أنا ملتزم بالعمل مع فولام بنسبة 100% منذ اليوم الأول لتوقيعي العقد معه".

وأضاف "لقد اتخذت القرار، تحدثت مع المسؤولين عن النادي وكما كان الحال سابقا، أنا ملتزم بتدريب فولام".

وتابع "العروض التي تصلني جزء من العمل، لكن الأمر يعود إلي في اتخاذ القرارات".

وأتم "تعودت دائما على احترام النادي الذي أعمل معه. فعلت ذلك طوال مسيرتي وسأواصل القيام به".

وقاد سيلفا فولام فى الموسم الماضي 2022/2023 في 44 مباراة، حيث فاز في 18 وتعادل في 8 وهُزم في 18 بمختلف البطولات التي خاضها.

وذكرت صحيفة "تليجراف" الإنجليزية أن المدرب البرتغالي يمتلك شرطا جزائيا في تعاقده مع فولام قيمته 6 مليون جنيه استرليني.

وينتهي تعاقد ماركو سيلفا مع فولام بنهاية الموسم المقبل.

وكان أهلي جدة قد أقال بيتسو موسيماني من منصبه عقب الصعود من الدرجة الأولى للدوري السعودي ومازال يبحث عن مدرب.

وخلال الصيف الجاري ضم أهلي جدة روبرتو فيرمينو من ليفربول وإدوارد ميندي من تشيلسي.

وتحدث المدرب البالغ من العمر 46 عامًا عن رغبته في ضم لاعبين جدد خلال عطلة نهاية الأسبوع.

وعلى ذكر فولام اقترب المهاجم الصربى ألكسندر ميتروفيتش من الرحيل من النادى الإنجليزي الموجود حاليا في الولايات المتحدة الأمريكية لخوض الفترة التحضيرية استعدادا للموسم المقبل، لكنه يتدرب بشكل منفصل نظرًا لرغبته في الانضمام إلى نادي الهلال السعودي.

وأوضح المدرب ماركو سيلفا أن الوضع فى مسألة ميتروفيتش "ليس مثاليا" فى الوقت الحالي مع ناديه.

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