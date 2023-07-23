المشاركة الأولى.. مصطفى محمد يسجل ويقود نانت لفوز ودي على أنجي

في مباراة ودية حقق نانت الفوز على أنجي بهدف دون مقابل.

مصطفى محمد النادي : نانت نانت

المباراة شهدت المشاركة الأولى لمصطفى محمد بعد عودته من الإجازة التي حصل عليها عقب نهاية الموسم.

الشوط الأول انتهى بالتعادل بدون أهداف وسط غياب مصطفى محمد.

لاعب منتخب مصر شارك كبديل في الشوط الثاني ونجح في تسجيل هدف الفوز من ركلة جزاء في الدقيقة الـ 73.

نانت كان قد أعلن شراء مصطفى محمد بشكل نهائي من جالاتاسراي بعد موسم قضاه مع الفريق على سبيل الإعارة.

وفي موسمه الأول نجح مصطفى في تسجيل 11 هدفا وصناعة 5 خلال 51 مباراة.

وقاد مصطفى محمد نانت للهروب من الهبوط بالجولة الأخيرة من الدوري الفرنسي.

وسيلعب نانت مباراته الودية المقبلة ضد هال سيتي يوم السبت المقبل.

وسيفتتح نانت الدوري الفرنسي بمواجهة تولوز يوم 13 أغسطس.