خبر في الجول – خطاب من فيفا بإيقاف الزمالك عن القيد بسبب أشيمبونج

تلقى اتحاد الكرة اليوم الجمعة خطابا من نظيره الدولي "فيفا" أبلغه فيه بإيقاف الزمالك من القيد.

بنيامين أشيمبونج النادي : الداخلية الزمالك

وحسبما علم FilGoal.com فإن الخطاب أوضح أن الزمالك لم يدفع مستحقات أشيمبونج المتأخرة والبالغة 250 ألف دولار وبناء عليه تم إيقاف النادي الأبيض من القيد.

وأفاد الخطاب أن إيقاف القيد مرهون بدفع الزمالك للمستحقات ليتم رفعه تلقائيا.

وكان يتبقى لأشيمبونج الحصول على 180 ألف دولار لكن لم يدفعها الزمالك ليقرر محاميه التقدم بشكوى جديدة للحصول على غرامة تأخير.

وكان مصدر من الزمالك كشف في وقت سابق لـFilGoal.com عن دفع ناديه لـ350 ألف دولار مستحقات متأخرة لأشيمبونج.

وقال المصدر آنذاك: "يتبقى قسطين فقط قيمة كل منهما 90 ألف دولار".

وواصل "بسبب الحجز على أرصدة النادي وعدم توفر سيولة مالية لم نستطع سداد باقي المستحقات".

وأتم المصدر "لا يوجد أي إيقاف للقيد بعد الحكم لصالح اللاعب بحصوله على غرامة تأخير قدرها 90 ألف دولار، ومع توفر السيولة المالية سنتواصل مع اللاعب لإنهاء الأزمة بدفع المستحقات".

وكان الزمالك قد غُرم مليون و200 ألف دولار لصالح اللاعب، وتقدم النادي بطعن ضد قرار لجنة فض المنازعات في فيفا، وحددت المحكمة الرياضية الدولية يوم 7 أكتوبر 2021 للنظر في القضية، قبل الوصول للحل الودي.

وانضم أشيمبونج لصفوف الزمالك في عام 2017 قادما من الداخلية ولعب لمدة نصف موسم قبل أن يرحل إلى بتروجت.

وشارك الغاني في 46 مباراة في الدوري المصري الممتاز وسجل 12 هدفا وأرسل 3 تمريرات حاسمة.

يأتي ذلك بعد أيام من تلقي اتحاد الكرة لخطاب مماثل من فيفا بإيقاف الزمالك من القيد بسبب مستحقات سبورتنج لشبونة في انتقال قائد الفريق محمود عبد الرازق "شيكابالا".

وعلم FilGoal.com أن الاتحاد المصري لكرة القدم تلقى خطابا من الاتحاد الدولي "فيفا" يفيد بإيقاف نادي الزمالك عن القيد بسبب قضية سبورتينج لشبونة.

على الجانب الآخر كشف مصدر مسؤول داخل نادي الزمالك عن حقيقة إيقاف الأبيض من قيد الصفقات الجديدة بسبب مستحقات نادي سبورتنج لشبونة البرتغالي.

وقال المصدر لـFilGoal.com: "فيفا أبلغنا منذ فترة بإيقاف نادي الزمالك عن القيد بسبب مستحقات نادي سبورتنج لشبونة البرتغالي الخاصة بانتقال شيكابالا إلى القلعة البيضاء".

وأضاف "لا نعرف هل وصل خطاب من فيفا إلى اتحاد الكرة أم لا، لكننا نعرف منذ فترة بإيقاف النادي من القيد لحين سداد المستحقات المالية وهذا أمر غير مفاجئ لنا".

وواصل "الخطاب الذي قد يكون وصل إلى اتحاد الكرة هذا أمر إجرائي من قبل فيفا ليبلغ الاتحاد بما وصل له هذا الملف".

واتم تصريحاته "الزمالك سيعمل على توفير المبلغ المستحق لنادي سبورتنج لشبونة ومن ثم سداده قبل فتح باب القيد في مصر".

وعلم FilGoal.com أن مبلغ الغرامة المستحق يبلغ 1.5 مليون يورو.

وانتقل شيكابالا إلى سبورتينج لشبونة في يناير 2014، ثم عاد للزمالك في صيف 2015.