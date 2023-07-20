الكاميروني الثاني.. مانشستر يونايتد يضم أونانا من إنتر

الخميس، 20 يوليه 2023 - 21:08

كتب : رامي جمال

أندري أونانا - إنتر ميلان

أعلن مانشستر يونايتد اليوم الخميس رسميا ضمه للحارس الكاميروني أندري أونانا قادما من صفوف إنتر ميلان.

ووقع أونانا صاحب الـ27 عاما على عقد يربطه بالنادي الإنجليزي حتى صيف عام 2028 مع إمكانية مده لعام آخر.

وذكرت شبكة "ذا أثليتك" الأمريكية في تقرير لها فإن يونايتد سيدفع 51 مليون يورو لإنتر لضم الحارس الكاميروني بالإضافة لأربعة ملايين أخرى كحوافز.

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وكان إنتر يرغب في الحصول على 60 مليون يورو لكن قدم يونايتد عرضا في البداية مقابل 40 مليون يورو بالإضافة لخمسة ملايين أخرى كحوافز وهو ما رفضه النادي الإيطالي.

وبعدها قدم يونايتد عرضا بـ50 مليون يورو بالإضافة لخمسة ملايين أخرى كحوافز وهو ما رفضه إنتر كذلك قبل التوصل لاتفاق.

وخلال 255 مباراة خاضها في مسيرته مع الأندية التي لعب لها حافظ أونانا على نظافة شباكه 104 مرة.

وقال أونانا: "الانضمام لمانشستر يونايتد فخر كبير ولقد عملت طوال حياتي لأصل لتلك اللحظة متغلبا على العديد من العوائق".

وأردف "السير في ملعب أولد ترافورد للدفاع عن مرمانا سيكون تجربة رائعة وهذه بداية رحلة مذهلة لي مع زملائي وأطمح للعديد من الأشياء لتحقيقها".

وواصل "مانشستر يونايتد لديه تاريخ كبير من الحراس العظماء والآن سأقدم كل ما لدي لإنشاء إرث خاص بي وأنا سعيد لفرصة العمل مجددا مع المدرب إريك تين هاج ولا أطيق الانتظار للعب دوري في النجاح الذي أعرف أنه مصمم على تحقيقه في هذا النادي العظيم".

وأصبح أونانا ثاني لاعب كاميروني يرتدي قميص مانشستر يونايتد بعد إريك دجيمبا دجيمبا.

وبذلك أصبح أونانا عاشر لاعب إفريقي في تاريخ مانشستر يونايتد بعد كل من كوينتن فورشن وديجمبا دجيمبا ومانوتشو ومامي بيرام ضيوف وويلفريد زاها وإيريك بايلي وأوديون إيجالو وأماد ديالو وهانيبال مجبري.

كما أن أونانا أصبح ثاني صفقات يونايتد الصيفية بعد ضم ماسون ماونت من تشيلسي.

مانشستر يونايتد إنتر ميلان أونانا
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