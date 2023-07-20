تمهيدا لانتقال سوزا إلى الأهلي؟ تشونبوك يعلن تدعيم هجومه بصفقتين

أعلن نادي تشونبوك هيونداي الكوري الجنوبي عن إتمام صفقتين في مركز الهجوم بآخر أيام سوق الانتقالات في كوريا الجنوبية.

وكشف تشونبوك عن التعاقد مع دوون يون -22 عاما- مهاجم نادي جامعة تشونجو.

كما أعلن تشونبوك عن تعاقده مع باك جاي يونج - 23 عاما- مهاجم نادي أنيانج المتواجد في الدرجة الثانية بكوريا الجنوبية.

وربما يكون تعاقد تشونبوك مع مهاجمين في آخر أيام سوق الانتقالات في كوريا الجنوبية خطوة نحو انتقال جوستافو سوزا إلى الأهلي.

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وكان قد FilGoal.com أن النادي الأهلي قد وصل لاتفاق نهائي مع النادي الكوري الجنوبي من أجل ضم المهاجم البرازيلي وفي انتظار إتمام تشونبوك تدعيم هجومه.

وأتم الأهلي اتفاقه على الصفقة بمقابل ما يقارب من 500 ألف دولار.

كما علم FilGoal.com أن مسؤولي الأهلي قد أبلغوا اللاعب بموعد وصوله للقاهرة قريبا.

ولم ينه الأهلي تعاقده مع مترجم برونو سافيو في الفريق رغم رحيل اللاعب البرازيلي، ويأتي سبب الإبقاء عليه تمهيدا للعمل مع سوزا فور وصوله إلى القاهرة، وفقا لما علمه FilGoal.com.

وسجل سوزا هدفا في آخر مشاركاته مع تشونبوك في الدوري الكوري الجنوبي ليصبح ثاني أهدافه في 19 مباراة خاضهم.

وليست هذه هي المرة الأولى التي يرتبط فيها اسم سوزا بالأهلي، بعدما كان قريبا من الانتقال لصفوف الأحمر في شهر يناير الماضي.

سوزا البالغ من العمر 29 عاما لعب الموسم الجاري مع فريقه 20مباراة ورفع رصيده إلى ستة أهداف

وفي الموسم الماضي لعب 43 مباراة سجل خلالها 12 هدفا وقدم 5 تمريرات حاسمة.