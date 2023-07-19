صلاح صنع هدفا.. ليفربول يبدأ ودياته بفوز متأخر على كارلسروه

استهل ليفربول الفترة التحضيرية لموسم 2023-2024 بفوز متأخر على كارلسروه الألماني بنتيجة 4-2.

وبدأ الريدز معسكره في ألمانيا على ملعب وايلد بارك، ثم سيلتقي يوم الإثنين المقبل مع جروتر فورث الألماني.

وصنع محمد صلاح أول أهداف ليفربول في الفترة التحضيرية بعد مشاركة دامت 45 دقيقة فقط.

ودفع كلوب بـ محمد صلاح بشكل أساسي، وترينت ألكساندر أرنولد في الوسط.

وظهر الوافد الجديد دومينيك سوبوسلاي بقميص الريدز.

وبدأ ليفربول اللقاء بتشكيل مكون من:

المرمى: كويمين كيهلير

الدفاع: باردلي – إبراهيما كوناتي – فيرجيل فان دايك – أندرو روبيرتسون

الوسط: ترينت ألكساندر أرنولد – كلارك – دومينيك سوبوسلاي

الهجوم: لويس دياز – داروين نونيز – محمد صلاح

وفي الشوط الثاني أجرى كلوب 11 تغييرا بمشاركة أليكسيس ماك أليستر الوافد الجديد وكذلك ديوجو جوتا وكودي جاكبو.































وصف المباراة

3 دقائق كانت كافية وتقدم داروين نونيز بهدف ليفربول بعد تمريرة ثنائية مع محمد صلاح داخل منطقة الجزاء.

Combining with @MoSalah to get us off the mark in pre-season. Love it, @Darwinn99 👌 — Liverpool FC (@LFC) July 19, 2023

وفي الدقيقة العاشرة سجل أندرو روبرتسون كرة قوية جاءت سهلة في يد الحارس باتريك دريفس.

رد الفريق الألماني سدد لارس ستيندل كرة لم تشكل أي خطورة على مرمى الريدز في الدقيقة 20.

وفي الدقيقة 39 سجل ستيندل بتسديدة مدوية على الطائر بعد عرضية من ركنية هدف التعادل للفريق الألماني.

في الشوط الثاني قلب سيباستيان يونج النتيجة بهدف ثاني للأزرق الألماني بتسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء في الدقيقة 50.

وكاد ديوجو جوتا أن يسجل التعادل بعد 4 دقائق لكن الحارس كان في الموعد وأمسك الكرة التي حاول البرتغالي تسديدها ساقطة من فوقه.

في الدقيقة 70 أرسل جو جوميز عرضية مهدها جوتا برأسية لجاكبو بتسديدة على يسار المرمى مسجلا التعادل للريدز.

Neat turn ➡️ emphatic finish pic.twitter.com/xQQWOV5hjz — Liverpool FC (@LFC) July 19, 2023

وفي الوقت الذي اقتربت فيه المباراة من النهاية تقدم ليفربول مجددا بنتيجة 3-2 في الدقيقة الثانية من الوقت بدلا من الضائع بتسديدة أرضية بعد مراوغة رائعة عقب سلسلة من التمريرات.

وبعد دقيقة سجل هدفا ثانيا له والرابع للريدز بعد بينية من أليكسيس ماك أليستر سددها البرتغالي في الشباك لينهي اللقاء بفوز الريدز.

ويفتتح ليفربول الدوري الإنجليزي بمواجهة تشيلسي يوم 13 أغسطس المقبل في ملعب ستامفورد بريدج.