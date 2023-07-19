عاد إلى الحياة.. ميندي ينضم إلى لوريان حتى 2025

الأربعاء، 19 يوليه 2023 - 12:40

كتب : FilGoal

بنيامين ميندي لاعب مانشستر سيتي

عاد بنجامين ميندي إلى منافسات الدوري الفرنسي من جديد عبر بوابة لوريان.

وأعلن لوريان الفرنسي ضم بنجامين ميندي إلى صفوفه حتى صيف 2025.

وانضم ميندي لصفوف لوريان في صفقة انتقال حر قادما من مانشستر سيتي.

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وبرأت المحكمة بنجامين ميندي الأسبوع الماضي من تهم الاغتصاب الموجهة له.

وألقي القبض على ميندي في 2021 حيث قضى عامين ونصف في السجن مواجها عدة اتهامات. (طالع التفاصيل)

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لاعب مانشستر سيتي السابق البالغ 28 عاما اتُهم بالاعتداء على سيدتين في منزله، وتمت تبرئة ميندي في وقت سابق من 6 تهم اغتصاب وتهمة اعتداء جنسي في يناير الماضي.

وانضم ميندي لصفوف سيتي في صيف 2017 مقابل 52 مليون جنيه إسترليني قادما من موناكو الفرنسي.

وأعلن سيتي من قبل أن تعاقد ميندي سينتهي مع النادي بنهاية تعاقده في 30 يونيو 2023.

بنجامين ميندي لوريان مانشستر سيتي
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