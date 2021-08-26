القبض على بنيامين ميندي بتهمة الاعتداء الجنسي

الخميس، 26 أغسطس 2021 - 18:05

كتب : FilGoal

بنيامين ميندي لاعب مانشستر سيتي

ألقت الشرطة الإنجليزية القبض على بنيامين ميندي الظهير الأيسر الفرنسي لنادي مانشستر سيتي.

وأصدرت الشرطة بيانا رسميا، تكشف فيه عن التحفظ على اللاعب بتهمة الاعتداء الجنسي على أشخاص بعمر 16 عاما خلال الفترة بين أكتوبر 2020 وأغسطس 2021.

وسيتواجد اللاعب صاحب الـ27 عاما في المحكمة مساء غد الجمعة للمحاكمة.

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نادي مانشستر سيتي أصدر بيانا رسميا، أعلن فيه إيقاف ميندي بشكل مؤقت بسبب مثوله للتحقيقات.

وقال النادي في بيانه "تخضع المسألة لإجراءات قانونية وبالتالي يتعذر على النادي إبداء مزيد من التعليقات حتى تكتمل هذه العملية".

بنيامين ميندي انضم إلى مانشستر سيتي عام 2017 قادما من صفوف موناكو.

وشارك ميندي هذا الموسم في مباراتين حتى الآن مع سيتي بشكل أساسي.

في إنجلترا مانشستر سيتي بنيامين ميندي
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