في الجول يكشف تفاصيل تعاقد إمام عاشور مع الأهلي.. وهل يتواجد شرط جزائي

الأربعاء، 19 يوليه 2023 - 00:22

كتب : أحمد الخولي

إمام عاشور

أعلن الأهلي مساء أمس الثلاثاء ضم إمام عاشور لصفوفه بعقد يمتد لخمس سنوات قادما من صفوف ميتيلاند الدنماركي.

فما هي تفاصيل التعاقد؟ وكيف سيدفع الأهلي مستحقات ميتيلاند؟

حسبما علم FilGoal.com فإن الصفقة وكما كشفنا سابقا كلفت خزائن الأهلي 3 مليون دولار.

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توصل الأهلي لاتفاق مع ميتيلاند على دفع المبلغ المطلوب على قسطين.

في تعاقد الأهلي والنادي الدنماركي هناك نسبة 10% إعادة بيع مستقبلا يحصل عليها ميتيلاند لو رحل إمام عاشور عن الأهلي.

أما فيما يخص تعاقد الأهلي مع إمام فلا يتواجد به أي شرط جزائي يسمح بفسخه.

ومن المقرر أن يحصل اللاعب على راتب الفئة الأولى في الأهلي والتي يتواجد فيها على سبيل المثال لا الحصر حسين الشحات الذي جدد تعاقده مؤخرا.

وبدأ إمام عاشور مشواره مع فريق غزل المحلة قبل أن ينتقل إلى حرس الحدود على سبيل الإعارة في صيف 2018 لمدة موسم.

وانتقل إمام إلى نادي الزمالك في صيف 2019 قبل أن يرحل في يناير الماضي إلى ميتيلاند الدنماركي.

ولعب إمام عاشور سبع مباريات فقط بقميص ميتيلاند منذ انتقاله في يناير الماضي ونجح في تسجيل هدفين.

بينما شارك لاعب الوسط صاحب الـ 25 عاما في 108 مباراة بالدوري المصري وساهم في 29 هدفا بعد تسجيل 17 وصناعة 12 آخرين.

ولعب إمام عاشور 11 مباراة بقميص منتخب مصر إذ أنه لاعب دولي منذ نوفمبر 2021.

وفي آخر تجاربه بالدوري المصري، شارك إمام عاشور في 102 مباراة بقميص الزمالك ونجح في تسجيل 15 هدفا وصناعة 11 آخرين في مختلف المسابقات.

وحقق إمام خمسة ألقاب في مسيرته حتى الآن، إذ حصد لقب الدوري المصري مرتين وكأس مصر مرتين كما فاز بلقب أمم إفريقيا تحت 23 عاما.

وكان إمام عاشور قد تعرض لإصابة بقطع في وتر العضلة الخلفية في أبريل الماضي.

وكشف محمد أبو العلا طبيب منتخب مصر أن الإصابة تحتاج للعلاج لمدة ما بين 10 إلى 12 أسبوعا للتعافي منذ حدوثتها.

وأشار أبو العلا إلى سير الأمور بشكل جيد بشأن إصابة إمام عاشور وبات قريبا من العودة للملاعب.

وكانت آخر مباريات إمام عاشور مع ناديه في يوم 19 مارس الماضي ضمن منافسات الدوري الدنماركي.

بينما آخر لقاء شارك فيه بشكل عام كان يوم 28 مارس الماضي بقميص منتخب مصر أمام مالاوي ضمن التصفيات المؤهلة لأمم إفريقيا.

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