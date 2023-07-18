حوار في الجول – مدير تسويق EA عن كيفية الحفاظ على حقوق الأندية بعيدا عن فيفا.. والدوري السعودي

كيف نجحت شركة EA في الحفاظ على حقوق الأندية والبطولات الكبرى بعد انفصالها عن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"؟ وما هو تأثير انضمام النجوم للدوري السعودي؟

كل ذلك أجاب عنه جيمس سالمون مدير التسويق لشركة EA في حواره مع FilGoal.com.

وقبل الانطلاق إلى تفاصيل الحوار تجدر الإشارة إلى أنه تم إجرائه قبل الكشف عن تفاصيل لعبة EA Sports FC 24 وأن هناك بعض الأسئلة لم يرغب سالمون في الإجابة عنها تعلق أبرزها بتفاصيل اللعبة وسبب عدم تواجد الدوري المصري فيها.

جيمس سالمون مدير التسويق في شركة EA

** تحظى البطولات الأوروبية لكرة القدم بشعبية ولها قاعدة جماهيرية عالمية، هل تعتقد أن الأندية والبطولات الأقل شهرة عالميا في إفريقيا وآسيا يمكن أن تكتسب شعبية عالمية من خلال الوعي الذي يمكن أن تقوم به EA Sports FC من خلال الألعاب الإلكترونية وبرنامج EA Sports FC Futures؟

بالتأكيد، EA Sports FC هي لعبة العالم ونحن نتواجد لإلهام العالم ليحب كرة القدم.

تعيش منصتنا في التقاطع بين الرياضة والتكنولوجيا والمجتمع ومن خلال ذلك لدينا فرصة فريدة لخلق تجارب مذهلة لملايين المشجعين الذين يتفاعلون معنا يوميا.

تعد المصداقية والتراخيص في لعبتنا جزءا مهما وهذا شيء نحن نعمل عليه وهو استكشاف كل شيء باستمرار في مختلف أنحاء العالم.

نحن ملتزمون بالنهوض بالرياضة من خلال مبادرات مدفوعة الغرض مثل برنامج FC Futures حيث يبدأ كل لاعب رحلته الكروية في العالم الواقعي في منطقته والاستثمار في هذا الأمر هو ما يدور حول برنامجنا.

ساهمنا في تطوير بعض الملاعب ومن الواضح أن كرة القدم تصل إلى أماكن وأشخاص وأسواق جديدة.

يسعدنا أن نرى التأثير الذي يمكننا إحداثه عالميا والتأثير الذي نحدثه على كرة القدم في الواقع والوعي العام باللعب, وسنواصل مهمتنا بشكل أكبر مستقبلا.

** نرى الكثير من التطويرات التي حدثت في الكرة السعودية مؤخرا مع انضمام العديد من اللاعبين الدوليين البارزين للمسابقة هناك، كيف ترى استفادة EA من التنافس والاستثمار في تلك المنطقة من العالم؟

إنه وقت مثير لكرة القدم في جميع أنحاء العالم والرياضة تنمو بشكل سريع وهذا نراه في كل شيء يتعلق بتجاربنا.

إن الدوري السعودي شريك طويل الأمد لـEA ونهدف لعكس المشهد الحقيقي لكرة القدم لتزويد مجتمع لاعبينا بأكثر التجارب الفريدة من نوعها.

سيستمتع المشجعون باتفاقات حصرية لا مثيل لها ساهمت في تواجد أكثر من 19 ألف رياضي عبر 700 فريق و30 بطولة بدعم من اكثر من 300 شريك في كرة القدم عبر مختلف أنحاء العالم في لعبة EA Sports FC 24.

** من أين جاءت فكرة برنامج EA Sports FC Futures لدعم كرة القدم المحلية؟

نأمل إلهام الجيل القادم من مشجعي كرة القدم في إقامة صلة بين الواقع واللعبة لنقلل الفارق بين الخطوط الفاصلة بين الشقين الرقمي والواقعي وإلهام مشاركة أكبر في الرياضة.

على مدى الثلاث سنوات المقبلة نخطط لاستثمار 10 ملايين دولار في العديد من مشاريع كرة القدم المحلية.

هدفنا النهائي هو توفير المزيد من الوصول للاعبين الشباب وبناء عليه أجرينا محادثات مع العديد من شركائنا وحددنا أربعة مجالات كجزء لا يتجزأ من اللعبة وهو ممارسات اللعبة والشركاء ومعدات اللعب والملاعب.

من خلال الاستثمار في تلك المجالات نعتقد أن جيل المستقبل من كرة القدم سيكون في وضع أفضل للدخول في أرض الملعب وتعزيز مستقبل كرة القدم على مستوى العالم.

وأعلنت شركة EA سابقا عن دعم الملاعب لاستكشاف اللاعبين الشباب ومساعدتهم على النضوج بمجتمع كرة القدم والبداية حدثت في العاصمة الإنجليزية لندن.

** كيف استطعتم الحفاظ على شراكة EA مع الأندية والدوريات المختلفة بعيدا عن فيفا؟

عندما انتقلنا لـEA Sports FC التف عالم كرة القدم إلى جانبنا.

لدينا علاقات قوية مع جميع شركائنا وهدفنا معا هو بناء مستقبل كرة القدم معا.

نمتلك أكثر من 30 عاما من الخبر والإرث في EA Sports والدخول لحقبة جديدة احتاج للاحتفاظ بحقوق التراخيص الخاصة باللاعبين والبطولات والفرق.

في وقت سابق من هذا العام ساعد العديد من شركائنا على عرض علامة EA Sports FC التجارية من خلال دعم ظهورهم معنا في وقت سابق عبر أكثر من 100 مباراة.

وحضر FilGoal.com مؤتمرين أحدهما كان متاح أمام الجميع وآخر كان خاصا تم الكشف خلالهما عن كافة تفاصيل اللعبة الجديدة والأولى بعد الانفصال عن فيفا.

المؤتمر الأول تم الكشف عن تفاصيله كليا من هنا.

أما المؤتمر الثاني فمع نهاية الحظر الإعلامي وإمكانية الكشف عما حدث خلاله تم الكشف عن كل شيء جديد داخل اللعبة من هنا.