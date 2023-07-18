لا مزيد من الانتظار.. تعرف على كل شيء جديد في لعبة EA Sports FC 24

الآن انتهى الحظر الإعلامي وأصبح من الممكن الحديث حول لعبة EA Sports FC 24 والتي ستصدر في شهر سبتمبر المقبل.

قبل عدة أسابيع حصل FilGoal.com على دعوة لحضور مؤتمر إطلاق لعبة EA Sports FC والتي ستكون الأولى من نوعها عقب نهاية الشراكة مع فيفا.

المؤتمر الأول تم الكشف عن تفاصيله كليا من هنا.

أما المؤتمر الثاني ففُرض عليه حظر إعلامي مع حصولنا على حق تجربة اللعبة وسط 150 شخص على مستوى العالم قبل إصدارها بثلاثة أشهر والآن انتهى الحظر ويمكن الحديث عن كافة تفاصيل اللعبة.

Play Styles

هناك شيء جديد يظهر في اللعبة لأول مرة يُدعى Play Styles فعلى سبيل المثال يمكن لليونيل ميسي المرواغة في أماكن ضيقة لأنه يقوم بذلك بالفعل في الواقع.

أما كيليان مبابي فنقطة قوته هي إيجاد المساحات والركض فيها بحيث يكون من الصعب على المدافعين اللحاق به نظرا لسرعته الكبيرة.

لذا سيكون هناك 34 بلاي ستايلز متوفرين من حيث التمرير والتسديد والتحكم في الكرة والدفاع وحراسة المرمى.

جانب من بلاي ستايلز التي ستكون متوفرة في اللعبة

هذا بالإضافة لتواجد بلاي ستايلز بلس وتلك المهارات ستتوفر لأفضل اللاعبين في اللعبة.

فعلى سبيل المثال لو لديك لاعب نقطة قوته الركض أو الرأسيات أو "الباور شوت" فسيكون من الصعب عليك إيقافهم على عكس لو لاعب ما ليس لديه بلاي ستايل محدد.

مميزات جديدة في اللعبة

هناك دقة أكبر للتمرير والتحكم في طريقة ركض اللاعب بشكل أفضل.

أما فيما يخص المرواغات فلو استطعت لمس الكرة مرة إضافية قبل محاولة الخصم في استخلاصها منك فسوف يمر لاعبك بالكرة بسلاسة دون أزمة.

وهناك أيضا لاعبين يمكنهم القيام باستخلاص للكرة "تاكلينج" مع استحواذهم عليها مباشرة لبدء الهجوم المرتد دون الحاجة للتمريرة.

ولكن ذلك الاستخلاص مع الاستحواذ المباشر على الكرة هي مهاراة تتوافر للاعبين معينين فقط.

أما فيما يخص تقنية "هايبرموشن" فهي أفضل من النسخ السابقة والتي تساعد على تسديد وتمرير أفضل.

هناك إضافات جديدة للمهارات "Skill Moves" ستكون متوفرة في النسخة الجديدة.

وأكدت شركة EA خلال المؤتمر أنه سيتم عمل تحديثات دورية للعبة حتى شهر ديسمبر المقبل بناء على آراء اللاعبين.

إحصائيات لواقعية أكثر

للمرة الأولى في تاريخ EA سيكون هناك إحصائيات تظهر في أرضية الملعب أثناء سير المباراة تجعلك تعرف من يستحوذ أكثر على الكرة ومن أين يهاجم الخصم إلى آخره.

هذا بالإضافة لظهور إحصائيات تظهر أكثر اللاعبين في فريقك الذين تعرضوا للإرهاق ليساعدك الأمر إن أردت القيام بتبديلات.

للمرة الأولى كذلك سيظهر الفريق داخل غرفة خلع الملابس وتواجدهم في النفق الخاص بالملعب، مع حدوث مصافحة بين المدربين قبل المباريات.

هناك تغيير حدث في قائمة التوقف الخاصة باللعبة وسيظهر القطعة المكتوبة على يسار الشاشة مع ظهور اللاعبين في النفق أو غرفة خلع الملابس على يمين الشاشة.

كما تم إضافة معلق هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" جاي موبراي وستكون وصيفته وللمرة الأولى في تاريخ EA معلقة نسائية وهي سو سميث.

الكرة النسائية

للمرة الأولى تم إضافة 6 دوريات للكرة النسائية في النسخة الجديدة من اللعبة.

سيتواجد 1700 لاعبة في اللعبة الجديدة وتواجد 70 فريقا للسيدات.

حدث جديد في الألتيميت تيم

سوف يستمر الألتيميت تيم في اللعبة الجديدة لما لا وهو أكثر طور يحبه كل اللاعبين ويجذب الملايين.

كلنا نمتلك نفس بطاقات اللاعبين في الألتيميت لكن للمرة الأولى سيكون هناك طور مختلف لتختار لاعبا ليصبح أسطورة لناديك وتطور بطاقته وإحصاءاته مع بعض المهام التي تقوم بها على مدار الموسم.

كل موسم يستمر تقريبا لـ40 يوما وكل موسم هناك بحد أقصى يمكن من التطور يمكن لبطاقة اللاعب أن تصل له.

الأمر ليس محصورا على البطاقات البرونز أو الفضية بل يمكن أن تختار أي لاعب ليصبح أسطورة في ناديك.

بناء على كل ما سبق سيصبح لديك لاعبا خارقا لا يمتلكه أحد سواك في اللعبة.

من أجل إضفاء المزيد من الواقعية أي لاعب يقوم بشيء ما في الواقع سيضاف له بلاي ستايل في بطاقة تيم أوف ويك.

على سبيل المثال لو سجل إرلينج هالاند هدفا برأسية قاتلة منح بها الفوز لمانشستر سيتي سيحصل على بلاي ستايل "رأسية مميتة" وهذا يجعل بطاقته أكثر قوة.

كما تم الإعلان من قبل عن تواجد السيدات في طور الألتيميت فيمكن أن يتكون فريقك من الرجال والسيدات معا.

أما فيما يتعلق بالـ"كيمستري" فسام كير لاعبة تشيلسي ستحصل على 3 نجوم لتواجد لاعب آخر من الفريق اللندني معها في التشكيلة ذاتها نظرا للعبهما في الفريق ذاته.

المزيد من المميزات الجديدة

تم إزالة بطاقات تعديل المراكز.

كشفت EA عن عودة أسلوب لعب "ركن الحافلة" أو فيما يُعرف "بارك ذا باص".

استحداث أسلوب جديد في اللعبة وهو تيكي تاكا.

في طور المدرب أو فيما يعرف بالـ"كاريير" يمكنك أن تعين مدربين للحراس والمهاجمين وخط الوسط وهكذا.

لو نجحت في الفوز بدوري أبطال أوروبا سيقام احتفالات في الشوارع بحافلة مكشوفة أسوة بما يحدث في الواقع.

في طور اللاعب أو "بلاير كاريير" والذي تختار فيه لاعبا ليصبح نجما سيتواجد معك وكيل أعمال ويساعدك في تحقيق أهدافك ورغباتك في مسيرته.

يمكن أن تختار للاعب في ذلك الطور بلاي ستايل محدد.

تم إضافة كاميرا جديدة لذلك الطور لتركز بشكل أكبر على لاعبك وتجعلك تشعر وكأنك في قلب الحدث.

تواجد حفل الكرة الذهبية "بالون دور" للمرة الأولى في اللعبة، فإن فزت بها فسوف يصعد لاعبك للمنصة ليتوج بها بدلا من السابق حينما كان يُنشر خبر في صفحتك الرئيسية عن فوز لاعبك بجائزة أفضل لاعب في العام.

برو كلوبس

تم تغيير مسمى برو كلوبس ليصبح كلوبس فقط، واستمرار تواجد طور الفولتا للكرة الخماسية.

وللمرة الأولى في كل طور منهما تم فتح "الكروسبلاي" بين بلايستيشن وبي سي وإكس بوكس.

في طور كلوبس لا يوجد هبوط بل هناك دوري تخوضه وإن اقتربت من مراكز الصعود تخوض مباريات ملحق للتأهل للدور التالي.

وكلما فاز فريقك كلما ستواجه منافسين أقوى وأصعب.

كل ستة أسابيع سيكون هناك موسم جديد لكلوبس بدوريات جديدة.

أصبح بإمكانك إجراء تعديلات شخصية على ملعب فريقك في كلوبس وحتى طريقة إضاءته.

إن قمت بشراء اللعبة ولعبها قبل الأول من شهر نوفمبر المقبل ستحصل على شارة وقميص حصري وهو يشير لكونك أحد المؤسسين لنادي EA Sports FC.

بعد نهاية المؤتمر كان هناك فقرة للأسئلة للحاضرين.

كيف سيؤثر الانفصال عن فيفا على شركة EA؟

فخورون بالعمل لـ30 عاما مع فيفا مثلما نحن فخورون بالتطور أكثر الآن مع أنفسنا وهناك الكثير لنفكر به في المستقبل ونحن متحمسون للغاية للمستقبل.

كيف تم إضافة السيدات للألتيميت تيم؟ وكيف سيعمل اللعب بين الرجال والنساء سويا؟

نحن هنا لنمثل كرة القدم في العالم وكلا نصفين للعبة العالم أجمع ومؤخرا أضفنا بطولات دوريات مختلفة للسيدات وأبطال أوروبا وكأس العالم للسيدات.

تواجد السيدات في الألتيميت تيم هو جزء من تلك الرحلة والنسخة المقبلة متعلقة بتطورات ثورية فيما يتعلق باللعب ومع بلاي ستايلز وبلاي ستايلز بلس لم يكن هناك وقت افضل لتواجد السيدات في الالتيميت وتقديم كل اللاعبات الرائعات للاعبينا وجماهيرنا وهذا كل ما يتعلق الأمر وحوله إنه امر مثير.

ما هي العلاقة بين الواقع والمهارات "سكيل موفز"؟

إن استخدام تقنية هايبرموشن تساعدنا على نقل الواقع للعبة ولتقليل الدفاع نحسن المهارات الهجومية وندفعها للأمام لأننا في النهاية لعبة.

ولكننا نعمل على حدوث التوازن بين الواقع والمهارات.

هناك قلق حول الجرافيك في النسخة المقبلة بعد الإعلان عن صورة الغلاف التي تضم أكثر من 30 لاعبا؟

ذلك الغلاف كان فكرة طموحة فللمرة الأولى في تاريخنا يتواجد فيه 30 لاعبا سويا.

لكننا فخورون بالغلاف وبتواجد 19 ألف لاعب داخل اللعبة من خلال 700 فريق وحينما ترون اللعبة في الواقع لن يكون هناك أي قلق.

كما يسرنا الإعلان عن تواجد محرك فروستبايت للمرة الأولى في اللعبة التي ستصدر على أجهزة نايتيندو.

كيف سيعمل الكروسبلاي لكلوبس؟

سيكون بين بلاي ستيشن 4 وإكس بوكس 1 هذا من جهة.

أما الجهة الأخرى فستضم بلاي ستيشن 5 وإكس بس X وبي سي سويا.

ما رأيك في اتهام EA بالتركيز فقط على الألتيميت تيم وتناسي تطوير بقية الأطوار؟

أتمنى ان تجدوا في العام الجاري ما قمنا بتحسينه وأننا حاولنا تحسين كل شيء وخاصة "كاريير مود".

لقد استمعنا لآراء الجماهير ونحن متحمسون للتغييرات ولكلوبس والكروسبلاي بها وطريقة الصعود الجديدة وهذه سنة مثيرة أمامنا، وما قمنا بالإعلان عنه فقط هو مجرد البداية.

كيف يؤثر تكتيك المدرب في طور "الكاريير مود"؟

حسب أسلوب كل مدرب سيفيد لاعبيك فهناك مدرب يمتاز بالجودة التكتيكية ولكنه لن يستطيع قيادة الفريق في أجزاء معينة أخرى.

لكن كل شيء جديد في ذلك الطور سنعلن عنه بشكل أكبر في الفترة المقبلة.

هل زودتوا مستوى الذكاء الاصطناعي؟

لم نقم بتطورات كبيرة في الـAI ورد فعل اللاعبين في اللعب واتخاذ القرار، لكنه يساعد ما يسمى بالرؤية التكتيكة.

فعلى سبيل المثال كيف يتعامل الفريق مع المباريات بأساليب مختلفة لو فريق ضعيف ضد فريق قوي ربما يختبر الفريق أساليب مختلفة وتمنعك ربما من القيام بالأشياء بطريقتك بشكل اكبر وهذا ستلاحظونه بشكل أكبر في اللعبة.

يذكر أن اللعبة ستُطرح في الـ29 من شهر سبتمبر المقبل ويمكن أن تلعبها قبل ذلك بأسبوع حال قمت بشراء النسخة الألتيميت قبل 22 من شهر أغسطس المقبل.