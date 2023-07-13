الهدف مليار لاعب.. الكشف عن تفاصيل EA Sports FC وموعد طرحها

الخميس، 13 يوليه 2023 - 20:28

كتب : رامي جمال

لعبة EA Sports FC 24

أقامت شركة EA Sports اليوم الخميس مؤتمرا صحفيا للإعلان عن لعبتها الجديدة EA Sports FC 24.

وستكون تلك اللعبة هي الأولى التي لا تحمل اسم فيفا بعد نهاية العقد بين شركة EA والاتحاد الدولي لكرة القدم.

وأقيم المؤتمر في العاصمة الهولندية أمستردام وتواجد FiGoal.com بدعوة من قبل الشركة.

وكشف المؤتمر عن موعد طرح اللعبة بالإضافة لوجود اللاعبات السيدات في طور الألتيميت تيم للمرة الأولى.

كما تم الكشف عن تصدر إرلينج هالاند مهاجم مانشستر سيتي للغلاف بعد سنوات من تواجد كيليان مبابي لاعب باريس سان جيرمان عليه.

وحضر المؤتمر العديد من أساطير كرة القدم وهم لويس فيجو وديديه دروجبا ورونالدينيو.

وتحدث أندرو ويلسون المدير التنفيذي لـ EA قائلا: "كرة القدم هي الحياة وجزء من حياتنا، إن كرة القدم هي أكبر من كل شيء في العالم".

وواصل "لدينا 150 مليون لاعب ونحن كأننا تاسع أكبر دولة في العالم وتم تشغيل اللعبة 9 مليارات ساعة في العام الماضي فقط".

وأكمل "نريد الوصول لمليار لاعب في العالم".

فيما تحدث كام ويبر رئيس EA قائلا: "بدون أصالة نبتعد عن الثقافة الأصلية للعبة، قلنا إنني نبني أكبر مجتمع وهدفنا الوصول لمليار معجب ولدينا الكثير من الملايين الذين يلعبون معنا ونحن نعرف مسؤوليتنا تجاههم".

وأردف "لدينا الكثير من التعاون مع مختلف الشركات والأندية وكل شيء بدأ الآن".

أما ديفيد جاكسون نائب رئيس EA فقال: "EA Sports FC هي أكبر مجتمع لكرة القدم في العالم تضم 700 فريق و30 مسابقة دوري و100 ملعب بالإضافة لدوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي ودوري أبطال أوروبا للسيدات كذلك".

وكشف عن اتفاق مع الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" قائلا: "إن دوري أبطال أوروبا هي أهم مسابقة للفرق على مستوى الرجال وأعلن أن EA لوجود اتفاق حصري مع الاتحاد الأوروبي لكرة القدم لاستخدام حقوق اللاعبين والفرق لسنوات عديدة مقبلة".

وبعد ذلك تواجدت أليكس سكوت لاعبة أرسنال السابقة ومنتخب إنجلترا وكشفت "تم إضافة بطولتين جديدتين للسيدات في اللعبة مثل الدوري الإسباني والألماني".

وانتقل الحديث بعدها لنيك ولوديكا مدير Ea الذي تحدث أكثر عن الشق التقني للعبة وقال: "عندما فكرنا في أكثر ما يهم لاعبينا كنا نريد خلق تجارب لم تحدث من قبل وركزنا على أسلوب اللعب لنجعل اللاعبين أقرب لكرة القدم في العالم".

وأكمل "لدينا مثلث يعبر عن اللعبة وأضلاعه هم تقنية هايبرموشن وفروستبايت وطريقة اللعب وهي فيما يسمى Play styles".

وشدد "هذا أكبر تغيير لأي لعبة لـEA من هايبرموشن فيمكننا رؤية كل شيء يحدث في الوقت الفعلي".

وأوضح "توفر تقنية فروستبايت دقة أكبر بـ10 مرات من النسخ السابقة للاعبين وقمصانهم وطريقة حركتهم".

وأكمل "طريقة اللعب تم تحسينها بواسطة شركة أوبتا للإحصائيات وسنزود اللاعبين بدقة بإحصاءاتهم وطريقة لعب فريدة لذا بدون طريقة اللعب قد تهدر سام كير الهدف لكن بالاعتماد على أسلوبها المناسب ستسجل الهدف".

وواصل مدير EA حديثه "في طور الألتيميت تيم السيدات سيتواجدن لأول مرة تيم مع بطاقات هيرو والأيكون ويمكن زيادة طاقات اللاعبين من خلال لعبك وبعض المهام لذا تحصل على أساطير لفريقك من خلال الموسم".

وعن موعد طرح اللعبة قال: "ستصدر اللعبة في 29 سبتمبر المقبل".

كما تم الكشف عن تواجد وكلاء اللاعبين في طور الكاريير أو المدرب، بالإضافة لكروسبلاي أي اللعب بين بلاستيشين وبي سي وهكذا في طور البرو كلوب.

وأتم "ستحصل على إصدار مبكر للعبة في 22 سبتمبر إن قمت بطلب مسبق لنسخة الألتيميت".

EA Sports FC 24 بلايستيشن
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