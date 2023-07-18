خدمة في الجول - طرح تذاكر نهائي كأس الرابطة بين المصري وسيراميكا

الثلاثاء، 18 يوليه 2023 - 23:15

كتب : FilGoal

مروان حمدي - سيراميكا كليوباترا ضد المصري

أعلنت شركة تذكرتي طرح تذاكر مباراة نهائي كأس الرابطة المصرية والذي يجمع المصري وسيراميكا كليوباترا.

ويلتقي المصري مع سيراميكا يوم السبت 22 يوليو الجاري على استاد برج العرب، وستبدأ المباراة في الثامنة والنصف مساء.

ووصل المصري للنهائي بالتفوق على الأهلي والإسماعيلي وفيوتشر.

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فيما وصل سيراميكا بالفوز على سموحة والبنك الأهلي والاتحاد.

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وحصد فيوتشر لقب النسخة الأولى من البطولة بالفوز على غزل المحلة في النهائي بنتيجة 5-1.

ويسعى سيراميكا لحصد اللقب الأول في تاريخه، فيما يأمل المصري في تحقيق لقبه الأول منذ 1998 عندما حقق لقب كأس مصر.

وسبق أن أصدر المصري بيانا بشأن حضور جماهيره للمباراة النهائية لكأس الرابطة. (طالع التفاصيل)

استقرت إدارة سيراميكا كليوباترا على التعاقد مع أيمن الرمادي مدرب أسوان لقيادة الفريق خلفا لحلمي طولان حسبما علم FilGoal.com في وقت سابق. (طالع التفاصيل)

المصري سيراميكا نهائي كأس الرابطة المصرية
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