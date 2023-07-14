المصري يصدر بيانا بشأن نهائي كأس الرابطة

أصدر النادي المصري بيانا بشأن حضور جماهيره للمباراة النهائية لكأس الرابطة.

ويلعب المصري أمام سيراميكا كليوباترا يوم 22 يوليو الجاري ضمن نهائي كأس الرابطة.

وجاء بيان المصري:

"أكد مجلس إدارة النادي المصري برئاسة كامل أبو علي تواصل مساعيه خلال الفترة الأخيرة لزيادة أعداد الجماهير في المباراة النهائية للنسخة الثانية من بطولة كأس رابطة الأندية المصرية المحترفة لكرة القدم والتي تجمع بين المصري ونظيره فريق سيراميكا كليوباترا والمقرر إقامتها يوم السبت الموافق الثاني والعشرين من يوليو الجاري".

"وأوضح المجلس أن إدارة النادي قد خاطبت وبشكل رسمي مجلس إدارة رابطة الأندية برئاسة أحمد دياب عدة مرات، وذلك لمناشدة الرابطة زيادة أعداد الجماهير بالشكل الملائم للمؤشرات الدالة على تزايد أعداد جماهير المصري التي قامت بالتسجيل مؤخرًا على منظومة شركة تذكرتي، وذلك أملا منها في حضور المباراة، كما ناشدت إدارة النادي رابطة الأندية أيضًا منح النادي العدد المناسب من دعوات حضور المباراة والتي سيتم توجيهها من قبل إدارة النادي لضيوفها من القيادات التنفيذية والسياسية والشعبية بمحافظة بورسعيد والتي ترغب في حضور المباراة ومؤازرة فريق المصري".

"وأشار مجلس إدارة المصري إلى ثقته التامة في مجلس إدارة رابطة الأندية أحمد دياب وكذلك كافة الجهات المعنية في الاستجابة لكافة الطلبات التي تقدمت بها إدارة النادي المصري في هذا الشأن، مؤكدًا أن مجلس إدارة الرابطة يجب أن يكون هو الساعي الأكبر لضمان حضور أكبر كم جماهيري للمباراة النهائية من النسخة الثانية لكأس الرابطة، وذلك حتى يثبت للجميع مدى تزايد قيمة وأهمية تلك البطولة الوليدة والتي أضافت جماهير المصري رونقًا رائعًا لها بالمظهر المشرف والحشد الهائل الذي شهدته مباراة المصري وفيوتشر بالدور نصف النهائي من البطولة والذي لاقى اعجاب كافة المتابعين داخل وخارج مصر".

"وكذلك بالحالة الرائعة التي تعيشها جماهير المصري حاليًا والاستعداد المتميز للمباراة والذي يظهر جليًا على شوارع محافظة بورسعيد بالكامل، وهو الأمر الذي لفت نظر وسائل الإعلام الداخلية والخارجية إلى البطولة الوليدة والتي ستكتسب بكل تأكيد قيم تسويقية أكبر في حالة تزايد أعداد الجماهير خلال المباراة النهائية التي ستكون عُرسًا كرويًا تستحقه الكرة المصرية وجماهيرها العظيمة".

وتأهل المصري إلى النهائي عقب الفوز على فيوتشر في نصف النهائي بركلات الترجيح 3-1 بعد التعادل سلبيا بدون أهداف.

أما سيراميكا كليوباترا فتخطى عقبة الاتحاد السكندري بركلات الترجيح 4-3 بعد التعادل سلبيا كذلك.

وكان فيوتشر توج بالنسخة الأولى من كأس الرابطة بالفوز على غزل المحلة بخمسة أهداف لهدف.