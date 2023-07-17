خبر في الجول - أيمن الرمادي مدربا لـ سيراميكا كليوباترا

استقرت إدارة سيراميكا كليوباترا على التعاقد مع أيمن الرمادي مدرب أسوان لقيادة الفريق.

وعلم FilGoal.com أن الرمادي وقع عقود توليه للمهمة الجديدة.

وجاء ذلك في حضور طارق أبو العينين رئيس النادي، ومعتز البطاوي المدير الرياضي.

وانتهت الجلسة منذ قليل، ومن المنتظر أن يقود الرمادي الفريق في نهائي كأس رابطة الأندية.

ويلعب سيراميكا كليوباترا ضد المصري في نهائي كأس الرابطة يوم السبت 22 يوليو.

ويبحث المصري عن لقبه الأول منذ كأس مصر 1998، بينما يطارد سيراميكا بطولته الأولى على الإطلاق.

وكان سيراميكا كليوباترا قد أعلن رحيل المدرب السابق حلمي طولان عن منصبه.

وأنهى سيراميكا الدوري في المركز الثالث عشر برصيد 37 نقطة، ونجح في النجاة من الهبوط رسميا في الجولة قبل الأخيرة بالفوز على بيراميدز 2-1.