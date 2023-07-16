تنس - حساب ويمبلدون الرسمي يحتفي بأنس جابر على أنغام أغنية أصالة: شكرا للي مشرفنا

الأحد، 16 يوليه 2023 - 15:11

كتب : FilGoal

أنس جابر في نهائي ويمبلدون 2023

شجع الحساب الرسمي لبطولة "ويمبلدون" للتنس اللاعب التونسية أنس جابر، بعد خسارتها في المباراة النهائية للبطولة الإنجليزية الكبرى أمام التشيكية ماركيتا فوندروسوفا.

نشر الحساب الرسمي لبطولة "ويمبلدون" مشاهد لأنس جابر أثناء رفعها درع المركز الثاني بعد انتهاء المباراة على أنغام أغنية أصالة "شكرا"، وتحديدا المقطع الذي تقول كلماته: "شكراً للي مشرفنا واللي عمره في يوم ما خذلنا ... واللي في الضهر تملي في أفراحنا وقبلها أحزانا".

وكانت أنس جابر تحلم بالفوز بهذه البطولة لتسجل اسمها كأول عربية إفريقية تفوز بلقب إحدى بطولات "جراند سلام" الأربع الكبرى، وعلقت بعد الهزيمة قائلة: "هذه أكثر خسارة مؤلمة في مسيرتي ... سيكون يوما صعبا لكنني لن أستسلم وسأعود أقوى، إنها رحلة صعبة لكني أعدكم بالعودة وسأفوز بلقب هذه البطولة في يوم ما".

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شاهد احتفاء ويمبلدون بأنس جابر

أنس جابر ويمبلدون
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