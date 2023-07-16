تقرير مغربي: بعد مفاضلة مع ثلاثة مدربين بينهم مصري.. الوداد يستقر على المدرب الجديد

استقر نادي الوداد على تعيين عادل رمزي مدرب رديف أيندهوفن الهولندي كمدير فني جديد للفريق المغربي.

ويأتي ذلك خلفا للبلجيكي سفين فاندنبروك الذي رحل عن قيادة الوداد المغربي.

وكشف موقع le360 سبور المغربي عن استقرار سعيد الناصيري رئيس نادي الوداد باختيار عادل رمزي لقيادة الفريق لمدة موسمين.

وأشار التقرير إلى أن الناصيري كان يفاضل بين عدة مدربين بينهم الجزائري عبد الحق بنشيخة والتونسي نصر الدين النابي والمصري طارق مصطفى.

ورحل طارق مصطفى عن تدريب آسفى بعدما قضى موسما ونصف مع الفريق المغربي.

وأنهى أولمبيك آسفي الدوري المغربي هذا الموسم في المركز الرابع بقيادة طارق مصطفى.

وحسم الناصيري اختياره لعادل رمزي والذي راهن عليه رئيس الوداد على التعاقد معه قبل شهرين.

وقاد عادل رمزي فريق أيندهوفن تحت 21 عاما خلال الموسم المنقضي.

وودع الوداد بطولة كأس المغرب عقب الخسارة من الرجاء بهدف دون رد في نصف نهائي المسابقة.

وخاض فاندنبروك مع الوداد 11 مباراة خلال الموسم الجاري فاز في 5 وتعادل في 4 وخسر 2.

وفي تلك المدة خسر لقبي دوري أبطال إفريقيا لصالح الأهلي والدوري المغربي لصالح الجيش الملكي.