ليونيل ميسي ينضم إلى إنتر ميامي

السبت، 15 يوليه 2023 - 22:22

كتب : إسلام أحمد

ليونيل ميسي - إنتر ميامي

أعلن نادي إنتر ميامي الأمريكي ضم الأرجنتيني ليونيل ميسي بشكل رسمي في صفقة انتقال حر.

ليونيل ميسي

النادي : إنتر ميامي

إنتر ميامي

وسبق أن أعلن ميسي عن انتقاله لإنتر ميامي في السابع من يونيو الماضي في حواره مع صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسباني. (طالع التفاصيل)

ووقع ميسي على عقد يمتد لموسمين ونصف مع خيار التمديد لموسم آخر في 2026.

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وسيرتدي ميسي القميص رقم 10 كالعادة.

وسيكون ميسي متاحا للتواجد في قائمة النادي في 21 يوليو المقبل أمام كروز أزول المكسيكي في بطولة كأس الدوريات.

وسيتواجد ميسي في ملعب DRV PNK ستيديوم معقل إنتر ميامي لتحية الجماهير لأول مرة، فجر الأحد بتوقيت القاهرة.

وقال ميسي عبر موقع الدوري الأمريكي: "متحمس للغاية للخطوة المقبلة في مسيرتي مع إنتر ميامي وأمريكا".

وأضاف "فرصة رائعة ومعا سنبني مشروعا جميلا، الفكرة أن نعمل معا لنحقق الأهداف الموضوعة، وأنا متحمس جدا لبدء المساعدة هنا في منزلي الجديد".

وقال ديفيد بيكام مالك النادي: "منذ 10 سنوات، بدأت رحلة بناء نادي جديد في ميامي، قلت إنني أحلم بضم اللاعبين الكبار في العالم لهذه المدينة الرائعة، لاعبون يملكون طموحا مثلي عندما انضممت للوس أنجلوس جالاكسي وساعدت في نمو كرة القدم وبدء إرث للجيل القادم في هذه الرياضة".

وأردف "الآن الحلم أصبح حقيقة، لا يسعنى إلا أن أكون فخورا بانضمام ميسي إلى الفريق، أرحب بزميل وشخص رائع وعائلته التي تنضم لمجتمع ميامي، المرحلة الجديد من مغامرتنا تبدأ من هنا، لا أطيق الانتظار لرؤية ميسي في الملعب".

من جانبه قال خورخي ماس مالك النادي: "يشرفني أن أرحب بليو ميسي وعائلته في منزلهم الجديد، في عام 2018 قطعنا وعدا ببناء نادٍ طموح من شأنه أن يجذب نخبة اللاعبين في العالم. وهو نادٍ من شأنه أن يغير النظرة العالمية لكرة القدم في الولايات المتحدة، معا سنواصل تحويل الأحلام إلى حقيقة".

وسيلعب ميسي تحت إمرة مواطنه تاتا مارتينيو الذي دربه من قبل في برشلونة ومنتخب الأرجنتين.

وأعلن نادي إنتر ميامي الأمريكي فسخ تعاقد المكسيكي رودولفو بيزارو بالتراضي أمس الجمعة لفسح المجال لضم ميسي بشكل رسمي. (طالع التفاصيل)

ويمتلك كل فريق في الدوري الأمريكي قائمة مكونة من 3 لاعبين فقط تُسمى اللاعب المحدد وهم الثلاثي الذين يتقاضون رواتب أعلى من الحد الأقصى للدوري الأمريكي.

ويضم إنتر ميامي في صفوفه من قائمة اللاعب المحدد كل من: الفنزويلي جوزيف مارتينيز والبرازيلي جورجي والأرجنتيني ليونيل ميسي بعد انضمامه.

ولا زال إنتر ميامي يتذيل ترتيب القسم الشرقي برصيد 21 نقطة من 18 مباراة.

ويبتعد الفريق بفارق 9 نقاط عن شيكاغو فاير التاسع والذي يؤهل صاحب هذا المركز للمرحلة النهائية الإقصائية للمنافسة على اللقب.

ليونيل ميسي إنتر ميامي الدوري الأمريكي ديفيد بيكام، الدوري الأمريكي
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