حوار - ميسي: سأنتقل إلى إنتر ميامي.. وسبب عدم العودة لـ برشلونة

كشف ليونيل ميسي قائد منتخب الأرجنتين عن انتقاله إلى إنتر ميامي الأمريكي رسميا في صفقة انتقال حر عقب نهاية تعاقده مع باريس سان جيرمان.

وأجرى ميسي حوارا مع صحيفتي "سبورت" و"موندو ديبورتيفو" الإسبانيتين شرح خلاله سبب انتقاله إلى الدوري الأمريكي ولماذا قرر عدم العودة لبرشلونة.

كما أكد ميسي أنه لو كان يبحث عن المال فقط لانتقل إلى المنطقة العربية، كاشفا عن كواليس حديثه مع تشافي هيرنانديز مدرب برشلونة.

وإلى نص الحوار.

ميسي: سأنتقل إلى إنتر ميامي.

كيف تشعر بعد نهاية الموسم؟

أشعر أنني بحالة جيدة وهادئ بعدما أنهيت الموسم، لقد كانت سنة غير عادية بعد خوض كأس العالم في منتصف الموسم وجعل كل ذلك يبدو مختلفا، أفكر الآن في المباريات المقبلة مع المنتخب.

كيف كانت رحلتك في باريس سان جيرمان؟

بمشاعر مختلطة، الحقيقة أن السنة الأولى كانت صعبة للغاية كما قلت ذلك من قبل ولأسباب مختلفة، السنة الثانية وفي الستة أشهر الأولى شعرت أنني بحال جيدة جدا وشعرت بالراحة في النادي وفي المدينة، ثم جاء كأس العالم وكان له دورا كبيرا لكل شيء حدث خلال الموسم، كنت أتوقع أن ينتهي الموسم بشكل مختلف، لكن مر عاما وكان عاما صعبا بالنسبة لي لكن الآن كل شيء أصبح خلفي.

هل اشتقت إلى برشلونة؟

نعم بوضوح، كما قلت فقد كانت السنة الأولى لي في فرنسا صعبة للغاية بعد رحيلي عن برشلونة وكل شيء حدث، وكنت أشاهد المباريات وكنت أتوق دائما للذكريات والقدرة على التواجد هناك.

هل كنت سعيدا كأي مشجع لبرشلونة بالفوز بالدوري الإسباني؟

نعم بالتأكيد لقد تابعت برشلونة طوال العام وكنت أريد أن يفوز الفريق مثل أي مشجع، وكنت أتحدث كثيرا مع تشافي هيرنانديز بعد المباريات وحول بعض المواقف، الحقيقة أننا تحدثنا كثيرا سويا منذ أن أصبح المدرب ولقد تابعته.

ماذا بشأن العودة إلى برشلونة هل كنت تفكر في الأمر؟

نعم، الحقيقة هي أنني أردت ذلك وكنت أشعر بالإثارة لفكر العودة، لكن في الناحية الأخرى بعد اختباري ما حدث أثناء رحيلي لم أرغب أن أجد نفسي في الموقف ذاته مجددا، أن أنتظر ماذا سيحدث وأترك مستقبلي في يد شخص آخر، لذا فكرت أن أتخذ قراري مباشرة بعد التفكير في مستقبلي وفي عائلتي.

لقد سمعت أن "لا ليجا" وافقت على خطة برشلونة وهناك بعض الأمور الأخرى كان يجب أن تحدث، لقد سمعت أنه ينبغي على النادي بيع بعض اللاعبين أو تخفيض عقودهم والحقيقة أنني لم أرغب في المضي قدما في ذلك الأمر، أو تولي مسؤولية أي شيء له علاقة بذلك.

لقد اتُهمت بالفعل بالعديد من الأشياء التي لم تكن صحيحة في مسيرتي في برشلونة والتي كانت متعبة قليلا ولم أرغب في المرور بكل ذلك مجددا، وفي الوقت الذي غادرت فيه كانت "لا ليجا" وافقت على تسجيلي وفي النهاية لم يمكن ذلك.

في الحقيقة كنت خائفا من تكرار الأمر مرة أخرى واضطررت للسير وسط "مصارعة الثيران" وتعين علي الرحيل إلى باريس للبقاء في فندق لفترة طويلة مع عائلتي ومع ذهاب أطفالي للمدارس ومازلنا في الفندق.

أردت الآن أن أتخذ قرار بنفسي وهذا سبب عدم العودة إلى برشلونة على الرغم من حبي لذلك، إلا أنني لم أستطع.

أنا الآن أريد التفكير أكثر في عائلتي وكما قلت لقد أمضيت عامين في مستوى عائلتي كان سيئا للغاية لدرجة أنني لم أستمتع به، قضيت الشهر الذي كان مذهلا بالنسبة لي بعد الفوز بكأس العالم، وبدونه كانت مرحلة صعبة جدا بالنسبة لي.

من بين الأسباب كلها التي ذكرتها، أي شيء جعلك تتخذ قرارك؟

ميسي: اتخاذ قراري الخاص وعدم الاضطرار للانتظار مرة أخرى ويمكن أن يحدث نفس الشيء الذي حدث من قبل، لقد حققت كل شيء وحصلت أخيرا على كأس العالم الذي أردته كثيرا، وأردت البحث عن شيء آخر وقليلا من راحة البال.

ماذا تقول لك عائلتك بعد رحيلك عن برشلونة؟

عائلتي كانت متحمسة للغاية بشأن كل ما سمعوه لكن في الوقت ذاته لم نكن متحمسين للغاية لأن الحقيقة أننا مازلنا لا نعرف ما يمكن أن يحدث، لكن من الواضح أنهم كانوا حريصين على العودة.

لم نرغب أبدا في مغادرة برشلونة لقد كان الأمر صعبا للغاية لكنهم يدعمونني وهو قرار تم اتخاذه كعائلة، إنهم سعداء بالتغيير على الرغم من حزنهم للرحيل عن برشلونة، كان الأمر صعبا في البداية لكنهم يتأقلمون الآن في باريس، لديهم أصدقاء في المدرس ومن المؤلم أن ينفصلوا عن كل ذلك وهم بالفعل كبار، يتفهم تياجو ما يحدث وسعيد بما سيحدث.

في برشلونة كانوا يقولون إن عودتك تعتمد عليك بنسبة 99% وتشافي قال إن له اليد عليا لكن هناك شيء مفقود في ذلك العرض كيف مررت بذلك؟

لقد استمعت إلى القليل من كل ما قيل وما يحدث وما قاله تشافي لكنه كان قليلا مما كان يقوله مؤخرا، لقد أعطت "لا ليجا" الموافقة ولكن ليس من الواقعي أمن القرار قراري لأن العديد من الأشياء مفقودة وهو صيف طويل لا أرغب في المرور فيه بما مررت به من قبل.

فضلت اتخاذ القرار لإنهاء هذا والتحلي بالهدوء في الإجازة والتخطيط للمستقبل وما أعرف أنه سيكون ممكنا.

هل شعرت بالضغط للأخبار التي كانت تخرج من برشلونة؟

لا، ولكن قيلت العديد من الأمور التي لا أعلم مصدرها، كان هناك الكثير من التسريبات، بل أن بعض الصحفيين نقلوني إلى كل مكان، إلى السعودية وإلى برشلونة، افترضوا أن الأمور تمت تماما، وفي اليوم التالي كانوا يغيرون روايتهم. حدث ذلك كثيرا، ولذلك حاولت التفكير فيما كنت أشعر به وأعرفه، وليس فيما كان يقال.

كيف كان شعورك بشأن توقيعك على تجديد التعاقد وبعد ذلك قرار رحيلك عن برشلونة بشكل مفاجئ؟

كان صعبا للغاية، وأحد الأسباب التي دفعتني لاتخاذ قراري الحالي كما قلت هو عدم المرور بالأمر ذاته مجددا.

كانت مرحلة قبيحة، كنت أتدرب للموسم الجديد والأطفال يذهبون لمدارسهم وكل شيء روتيني، وكل شيء كان جاهزا للتوقيع، وبين عشية وضحاها لم يكن من الممكن القيام بذلك وأخبروني أنه يجب علي مغادرة النادي، كان علي الركض والبحث عن فريق آخر واتخاذ قرار متسرع، كان الأمر صعبا.

هل فترتك في باريس أثرت على قرارك في النهاية؟

نعم قليلا، لأنني قلت إن العامين الأخيرين لم أشعر خلالهما بالسعادة، لم أستمتع بنفسي وهذا أثر على عائلتي، لقد افتقدت لأطفالي وذهابهم للمدارس، ففي برشلونة كنت أذهب لهم في المدارس لاعتني بهم، بينما هنا في باريس كنت أنخرط في حياتهم بشكل أقل.

قراري الآن سببه رغبتي في التواجد بشكل أكبر مع عائلتي ومع أطفالي وأن أستمتع بذلك يوما بعد يوم.

لقد كنت محظوظا بما يكفي لتحقيق كل شيء في كرة القدم وهذا الآن أصبح الأمر بعيدا عن الرياضة، الأمر الذي يثير اهتمامي وأكثر من ذلك بكثير هي الأسرة.

كيف كان شعورك مع ترديد اسمك في ملعب كامب نو من الجماهير طوال تلك الفترة؟

بالنسبة لي كان جميلا واستمتعت بالأمر لأنه الحقيقة أنني غادرت بطريقة غريبة للغاية، كنت أود توديع النادي مثلما حدث مع بوسكيتس او جوردي ألبا أو تشافي أو إنييستا، كنت أرغب في الرحيل بتلك الطريقة أن أودع الأشخاص الذين أحبهم بشكل جيد ورغم أن ذلك حدث وقت جائحة كورونا وعدم وجود الجمهور في الملعب.

لذا كنت سعيدا جدا عندما سمعت اسمي يتردد في الملعب أو في برشلونة بالإضافة إلى أن الحقيقة أن الحب كان موجود دائما ومتبادل، فقد كان شعورا غريبا أن أسمع اسمي في كامب نو وألا أكون موجودا.

هل كنت على تواصل مع رئيس برشلونة خوان لابورتا وتشافي هيرنانديز، هل كان هناك أي نوع من الحديث بينكم خلال تلك المرحلة؟

لقد تحدثت قليلا مع لابورتا ربما مرة أو مرتين كحد أقصى، فيما كان لدي الكثير من الاتصالات مع تشافي وحينما عاد لتدريب النادي.

لقد تحدثنا عن إمكانية عودتي وكنا متحمسين للغاية لأنه عند ظهور شيء ما سنناقش إن كان يريد عودتي وإن كان ذلك جيدا للفريق وله وكنا على اتصال.

إلى أي مدى كانت الأزمة الاقتصادية مهمة في قرارك؟ لقد قيل إنك ستلعب لبرشلونة مجانا، هل هذا صحيح؟

الحقيقة أن الأمور الاقتصادية لم تكن مشكلة أو عقبة لي على الإطلاق، لم نتحدث أبدا عن العقد الآن لأنه كان هناك اقتراح ولم يكن اقتراحا رسميا وكان هناك بعض الأمور التي لا نعرف إن كانت ممكنة أم لا.

كانت هناك نية لعودتي لكننا لم نتمكن من التقدم حيال الأمر لم نتحدث حتى عن المال بشكل رسمي، لو كان الأمر يتعلق بالمال لذهبت إلى المنطقة العربية أو أي مكان آخر، لقد بدا أنه كثير من الأموال بالنسبة لي هناك، والحقيقة هي أن قراري كان من أجل الطرف الآخر وليس من أجل المال.

كيف استقبلت تسريبات برشلونة حولك؟

كما قلت كنت أشعر بالحماس للعودة لقد تقبلت التسريبات بحماس عندما كانت إيجابية، لم أكن متحمسا جدا أيضا لأنني لم أكن أعرف حقا ما سيحدث، وأتذكر دائما ما حدث لي وأخبر أطفالي إننا سنعود ومن ثم لا يحدث ذلك مجددا، نعم كنت معلقا بفكرة بالعودة لكن بهدوء.

هل تعتقد أن برشلونة فعل كل شيء ممكن لعودتك؟

حسنا، لا أعرف، هذه مشكلتهم بصراحة، لا أعرف إذا كانوا فعلوا كل ما هو ممكن أم لا، كنت أعرف ما يحدث من خلال الحديث مع تشافي، وقبل كل شيء إن كانوا لا يستطيعون الحصول على موافقة "لا ليجا" فالأمر صعب، لكن كان هناك الكثير من الأمور مفقودة لم يكن النادي في وضع يسمح له بتأكيد عودتي بنسبة 100% وهذا أمر مفهوم بسبب الوضع الذي يمر به وهذه هي الطريقة التي عشت بها الموقف.

هل تعتقد أن هناك بعض الأشخاص في برشلونة الذين يمثل لهم عودتك مشكلة؟

لا أعرف، لكن بالتأكيد هناك من لا يريد عودتي، مثل وقت عدم رغبتهم في بقائي.

مثل العديد من الناس أعرف من كان يريد عودتي وأعرب عن ذلك علنا، لكن بالتأكيد هناك أشخاص في الإدارة لا يرغبون في ذلك ويؤمنون أن عودتي ليست بالشيء الجيد للنادي.

هل ألمك للرحيل عن برشلونة هو جرح لم يتوقف عن النزيف؟

نعم قليلا، مما قلته من قبل لعدم قدرتي على توديع الناس كما كنت أتمنى كما أعتقد أنني كنت أستحق، كلاعبين أسماؤهم استحقوا وفعلوا، كنت أتمنى الرحيل بطريقة جيدة.

على جانب واحد كان هناك ركض قبيح لقد كنت الرجل السيئ في الفيلم ولم يعجبني ذلك كثيرا لأنه لم يكن كذلك، لهذا السبب كنت أود الحصول على وداع حقيقي في وقت ما مع الأشخاص الذين عشت معهم واستمتعنا وعانينا معا، لقد كانت سنوات عديدة وأود أن أقول وداعا كما أشعر.

بعد رحيلك بأشهر قليلة ضم برشلونة فيران توريس مقابل 55 مليون يورو ألم يكن ذلك غريبا بالنسبة لك؟

لا أعرف، في البداية كنت أشعر بالكثير من الألم لرحيلي وبطريقة حدوث الأمر، كنت أشعر بالغضب وبعد ذلك كان النادي يدخل سوق الانتقالات.

لكن في ذلك الوقت تفهم النادي أنه لديه قدرة على القيام بالأمر، مع مرور هذين العامين فهمت الأمر واستوعبته ولم أعد أفكر فيه بعد الآن، إذا تم القيام بشيء من هذا القبيل كان يجب أن يتك بتلك الطريقة وهذا كل ما لدي.

هل ترغب في العودة لبرشلونة يوما ما كمدير أو كلاعب أو سفير للنادي؟

نعم بوضوح أرغب في أن أكون قريبا من النادي، الأكثر من ذلك سوف أعيش في برشلونة هذه أحد الأمور التي اتفقت عليها مع زوجتي وأطفالي.

أتمنى العودة للنادي لكنني لا أعرف متى لكنني آمل يوما ما أن أساهم مع النادي وأن أساعده لأنه النادي الذي أحبه كما قلتها من قبل.

أقدر الحب الذي حصلت عليه من الناس خلال مسيرتي هناك وأتمنى العودة إلى هنا مجددا، نعم أريد ذلك.

إلى أين ستذهب الآن؟

لقد اتخذت قراري باللعب في إنتر ميامي، لم أتمم الاتفاقات بنسبة 100% أفتقد بعض التفاصيل لكننا قررنا المسار بالفعل.

خلال الأشهر الأخيرة نعتقد أنك تعرضت للأرق، هل هناك شيء ما ألمك خلال تلك الفترة؟

كما قلت من قبل هناك الكثير من الأمور التي تم تسريبها والكثير من الأكاذيب قيلت عني لكنني لا أستطيع الخروج وتكذيب كل شيء، وهناك العديد من الصحفيين الذين ينشرون الأكاذيب عني ويقولون بعض الأمور التي لم تحدث وفي اليوم التالي يكررون الأمر.

نعم كان هناك العديد من الأمور التي أزعجتني عندما تحدثوا عن عائلتي وقيل إن ابني يمر بوقت سيء عندما كان عكس ذلك، إنهم يتحدثون ويكذبون.

هل سينتقل بوسكيتس إلى إنتر ميامي؟

هذه أحد الأمور الأخرى التي قيلت إنني سألعب هناك بسبب بوسكيتس وأن جوردي ألبا سينتقل للمنطقة العربية، قيل إن كل شيء تم حسمه بناء على اتفاقاتنا سويا.

لكن الحقيقة كل شخص يفكر في مستقبله، بوضوح كنت أعرف ما سيفعله كل منهم ولكننا لم نتفق أننا سنلعب معا.

لقد اتخذت قراري لنفسي ولا أعرف ماذا سيفعل كل منهم، كنت أفكر في كل شيء تحدثت عنه خلال تلك المقابلة وليس لدي شيء آخر متعلق بأشخاص آخرين.

ماذا تعني أنك تريد الابتعاد عن الأضواء، هل تقصد المنافسة في أعلى مستوى؟

لقد تلقيت بعض العروض من أندية أوروبية لكنني لم أفكر في أي منهم لأن رغبتي كانت العودة إلى برشلونة وبناء على ما حدث فقد كنت أفكر في مغادرة الكرة الأوروبية خاصة بعد الفوز بكأس العالم الذي احتجته بشدة لإنهاء مسيرتي والعيش في الدوري الأمريكي بطريقة مختلفة والاستمتاع أكثر بكثير يوما بعد يوم مع نفس المسؤولية المتمثلة في الرغبة في الفوز والقيام بالأشياء دائما بشكل جيد ولكن مع مزيد من راحة البال.