تمهيدا لضم ميسي.. إنتر ميامي يفسخ تعاقد بيزارو

أعلن نادي إنتر ميامي الأمريكي فسخ تعاقد المكسيكي رودولفو بيزارو بالتراضي أمس الجمعة.

ويأتي ذلك تمهيدا لانضمام الأرجنتيني ليونيل ميسي لصفوف الفريق.

وكشفت شبكة "ذا أثليتك" أن ميسي لم يوقع العقود بعد مع إنتر ميامي والدوري الأمريكي، لكن كل شيء وصل للمرحلة الأخيرة.

وحلل تقرير الشبكة أن المكسيكي لم يكن على قدر تطلعات النادي منذ انضمامه وأنه فشل في تخطي المتوقع له في الدوري الأمريكي.

وفسخ النادي اللاعب صاحب التعاقد الأعلى في تاريخه مفسحا المجال لانضمام ميسي.

Club has agreed to mutually terminate the contract of midfielder Rodolfo Pizarro: https://t.co/ARRmdBwK3X pic.twitter.com/XQijfPqKl6 — Inter Miami CF (@InterMiamiCF) July 15, 2023

ويمتلك كل فريق في الدوري الأمريكي قائمة مكونة من 3 لاعبين فقط تُسمى اللاعب المحدد وهم الثلاثي الذين يتقاضون رواتب أعلى من الحد الأقصى للدوري الأمريكي.

ويضم إنتر ميامي في صفوفه من قائمة اللاعب المحدد كل من: الفنزويلي جوزيف مارتينيز والبرازيلي جورجي والمكسيكي بيزارو الذي رحل.

ومن المتوقع أن يرحل جورجي أيضا عن صفوف الفريق في صفقة تبادلية بحسب التقارير ليفسح المجال لسيرجيو بوسيكتس الذي ألمح النادي من قبل لانضمامه.

فيما انضم المهاجم الفنزويلي دون مقابل قادما من إنتر ميامي وسجل 6 أهداف في 19 مباراة.

بيزارو انضم لصفوف إنتر ميامي في فبراير 2020 قادما من مونتيري المكسيكي وخاض 59 مباراة وسجل خلالها 7 مباريات وصنع 9.

ولا زال إنتر ميامي يتذيل ترتيب القسم الشرقي برصيد 21 نقطة من 18 مباراة.

ويبتعد الفريق بفارق 9 نقاط عن شيكاغو فاير التاسع والذي يؤهل صاحب هذا المركز للمرحلة النهائية الإقصائية للمنافسة على اللقب.