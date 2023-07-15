ذا أثليتك: أمرابط على رأس قائمة ليفربول لتعويض فابينيو

بدأ نادي ليفربول في تجهيز البدائل لانتقال البرازيلي فابيينو الوشيك إلى اتحاد جدة.

ويبدو أن انضمام فابينيو لاعب ليفربول إلى اتحاد جدة أصبح قريبا أكثر من أي وقت مضى. (طالع التفاصيل)

وبحسب "ذا أثليتك" فإن ليفربول وضع المغربي سفيان أمرابط لاعب فيورنتينا على رأس المرشحين لخلافة فابينيو.

وأوضحت التقارير أن أمرابط وروميو لافيا لاعب ساوثامبتون وريان جرافينبيرج بايرن ميونيخ وكالفين فيليبس لاعب مانشستر سيتي على قائمة ليفربول لتعويض فابينيو.

قناة "راي سبورت" الإيطالية، ذكرت في وقت سابق أن فيورنتينا يريد 30 مليون يورو على الأقل ثمنا للتخلي عن اللاعب.

ومن المتوقع رحيل أمرابط في هذا الصيف، نظرا لكونه حاول الخروج بالفعل في يناير إلى برشلونة، الذي لم يتمكن من تقديم عرض ملائم للفيولا وفقا للمصدر ذاته.

ويهتم مانشستر يونايتد وأتلتيكو مدريد وميلان بضم لاعب الوسط المغربي، كما يوجد اهتمام من الدوري السعودي بخدماته.

ويكمل اللاعب عامه السابع والعشرين في أغسطس المقبل.

ويمتد عقد أمرابط مع فيورنتينا لعام آخر، حيث ينتهي في يونيو 2024، ولكن مع خيار التمديد لعام إضافي.

وارتبط أيضا اسم بايرن ميونيخ باللاعب الدولي المغربي، الذي ساهم في تحقيق أسود الأطلس للمركز الرابع في كأس العالم 2022 في قطر.

ولعب أمرابط 29 مباراة في الدوري الإيطالي خلال الموسم المنصرم، وصنع هدفا واحدا.

كما خاض مع الفيولا جميع المباريات الـ 13 في دوري المؤتمر الأوروبي، الذي خسر الفريق مباراته النهائية أمام وست هام يونايتد.