الانتقال إلى الاتحاد يقترب..فابينيو لن يسافر مع ليفربول لمعسكره

يبدو أن انضمام فابينيو لاعب ليفربول إلى اتحاد جدة أصبح قريبا أكثر من أي وقت مضى.

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وأعلن ليفربول قائمته المسافرة إلى ألمانيا لخوض المعسكر التحضيري للموسم الجديد والتي شهدت غياب فابينيو.

وحسبما ذكر فابريزيو رومانو الصحفي الموثوق في الانتقالات في شبكة "سكاي سبورت" إيطاليا فإن فابينيو لن يسافر مع ليفربول للمعسكر بسبب مفاوضات الاتحاد السعودي.

وأوضح رومانو أن المفاوضات حاليا بين الاتحاد وليفربول أصبحت متقدمة وقريبة من الإتمام.

وذكر الصحفي الإيطالي أن تفاصيل التعاقد الشخصية بين اللاعب والنادي السعودي تم الموافقة عليها بالفعل.

وكانت شبكة "ذا أثليتك" الأمريكية ذكرت في تقرير لها أن اتحاد جدة يسعى لضم فابينيو مقابل 40 مليون جنيه إسترليني.

وانضم فابينيو لصفوف ليفربول في عام 2018 قادما من نادي الإمارة الفرنسية موناكو.

اللاعب البالغ من العمر 29 عاما توج مع ليفربول بلقب الدوري الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا والسوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية.

وضم الاتحاد من أوروبا خلال الصيف الجاري كريم بنزيمة من ريال مدريد ونجولو كانتي من تشيلسي.

ويملك الاتحاد بين صفوفه لاعبي منتخب مصر أحمد حجازي وطارق حامد.