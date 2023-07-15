تقرير: أوسوريو يقترب من تدريب هندوراس خلال ساعات

كشف موقع "diez" الهندوراسي اقتراب الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني لـ الزمالك من تولي مهمة تدريب منتخب هندوراس.

وارتبط اسم أوسوريو في الآونة الأخيرة بتدريب منتخب هندوراس وأكثر من فريق في المكسيك. (طالع التفاصيل)

وأبدى الكولومبي تمسكه بتدريب الزمالك من قبل رافضا العروض التي قدمت له رغبة في الاستمرار. (طالع التفاصيل)

وأشار التقرير إلى أن "المدرب البالغ 62 عاما سينفصل عن تدريب الزمالك وفي الساعات المقبلة سيكون مدربا لمنتخب هندوراس".

وأكمل التقرير أن المدرب الكولومبي كان الخيار الرئيسي للاتحاد المحلي وأنه أغلق كل شيء تقريبا، وعلى الرغم من الأسماء المطروحة إلا أن الكولومبي كان الوحيد الذي خاض مرحلة مفاوضات".

وأوضح التقرير أن في حالة عدم توصل الاتحاد لاتفاق نهائي مع الكولومبي سيكون الأرجنتيني بيدرو تروجيلو المدير الفني لفريق أولمبيا الهندوراسي هو المرشح البديل.

وكشف التقرير أيضا أن المدرب يحظى باهتمام منتخب كوستاريكا الذي أقال مدربه لويس فيرناندو سواريز.

وألمح أيضا أن الراتب المرتفع للمدير الفني ربما يكون عائقا في ظل حصول أوسوريو على راتب يقدر بـ 1.2 مليون دولار سنويا خلال فترة تدريبه للمكسيك، في حين الراتب الأعلى كان لخورخي لويس بينتو بـ 600 ألف دولار في العام.

وأتم التقرير أن لجنة من الاتحاد الهندرواسي ستجتمع السبت للاتخاذ القرار والإعلان عن المدير الفني الجديد للمنتخب.

وحل منتخب هندوراس ثالثا في ترتيب المجموعة الثانية بفارق الأهداف عن قطر ولم يتأهل لربع نهائي الكأس الذهبية 2023.

ويبدأ المنتخب الاستعداد للمشاركة في تصفيات كأس العالم 2026 وكذلك محاولة حجز مقعد في كوبا أمريكا 2024 والتي تستضيفها أمريكا.

وقاد أوسوريو الزمالك في 13 مباراة منذ توليه المهمة في أبريل الماضي.

فاز في 9 وتعادل في 2 وخسر 2 ووصل لنصف نهائي كأس مصر، ويستعد للمنافسة في البطولة العربية.

ويتواجد الزمالك في البطولة العربية رفقة الشباب والنصر السعوديان والاتحاد المنستيري التونسي.