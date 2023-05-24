تقارير مكسيكية: بعد مونتيري.. أوسوريو ضمن المرشحين لتدريب كلوب أمريكا

الأربعاء، 24 مايو 2023 - 12:19

كتب : FilGoal

خوان كارلوس أوسوريو - الزمالك

ارتبط اسم الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو بتدرب كلوب أمريكا المكسيكي خلفا لـ فيرناندو أورتيز.

يأتي ذلك بعد أيام قليلة من ارتباط اسم أوسوريو بتدريب مونتيري المكسيكي أيضا.

ورحل أورتيز عن قيادة كلوب أمريكا بعدما خسر في نصف نهائي مرحلة كلاوسورا الدوري المكسيكي من شيفاز جوادالاخارا.

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وبحسب موقع "soyaguila" المكسيكي فأن سانتياجو بانوس المدير الرياضي للنادي يضع أوسوريو ضمن أبرز المرشحين في قائمته لتدريب الفريق.

وأشار التقاير إلى أن إيميلو أزكاراجا مالك النادي يبحث عن مدرب يقود الفريق ينشط في الدوري المكسيكي.

وبحسب تقرير لموقع "tvazteca" المكسيكية فأن أوسوريو ينافسه كل من دييجو ألونسو المدير الفني السابق لباتشوكا المكسيكي ومنتخب أوروجواي، وميجيل هيريرا مدرب كلوب أمريكا والمكسيك السابق والأرجنتيني مارسيلو جاياردو المدير الفني لـ ريفر بليت الأرجنتيني.

يذكر أيضا أن مونتيري ودع بطولة الدوري المكسيكي من نصف النهائي أيضا وتواجد اسم أوسوريو ضمن المرشحين لتدريب الفريق عقب إقالة مدربه.

وبسؤال أوسوريو في المؤتمر الصحفي عقب مباراة الداخلية عن تلقيه عرضا من نادي مونتيري المكسيكي رد قائلا: "أنا واضح جدا، حصلت على عدة فرص للعمل في المكسيك لكني سعيد جدا في الزمالك".

ويمتلك المدرب البالغ 61 عاما تجربة وحيدة في الدوري المكسيكي دامت 11 مباراة فقط بين 2011 و2012 مع بوبيلا المكسيكي.

وقاد أوسوريو منتخب المكسيك في الفترة من 2015 وحتى 2018 وانتهت مسيرته بتوديع كأس العالم 2018 من ثمن النهائي.

ويمتد تعاقد أوسوريو مع الزمالك حتى صيف 2024 عقب تولي المهمة في أبريل الماضي.

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