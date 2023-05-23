مؤتمر أوسوريو: روقا طلب الخروج بين شوطي الداخلية.. وسعيد في الزمالك رغم عروض المكسيك

كشف خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني للزمالك عن طلب محمد أشرف "روقا" لاعب فريقه بالخروج بين شوطي مباراة الداخلية.

وتعادل الداخلية مع الزمالك بهدف لكل فريق في المباراة التي جمعتهما ضمن الجولة 29 من الدوري المصري، والتي أقيمت بملعب السويس الجديد.

وقال أوسوريو في المؤتمر الصحفي عقب المباراة: "طلبت من اللاعبين أن يكون اللعب مباشر على المرمى وكان لنا بعض الفرص الجيدة في الشوط الأول وهناك مشكلة في إنهاء الهجمات أمام المرمى".

وأضاف "الداخلية فريق يجيد التحول من الدفاع للهجوم وأتيحت لهم عدة فرص والاستحواذ كان من نصيبنا".

وأكمل "أتيحت لنا فرصة لننهي المباراة وأهدرنا ركلة جزاء وفي النهاية استطاعوا العودة والتعادل ونحتاج لتحسين إنهاء الهجمات أمام المرمى".

وواصل "منذ أن توليت تدريب الزمالك وزيزو هو من يسدد ركلات الجزاء ولم يهدر وهو من أفضل اللاعبين تنفيذا لركلات الجزاء".

وأردف "أخبرت محمد أشرف روقا أنني أسانده وأنا أرى أنه أفضل لاعب في هذا المركز".

وتابع "روقا كان يريد الخروج بين شوطي المباراة وطلب مني ذلك لكني رفضت وكنت أرى أنه يستطيع إكمال المباراة، ولكن في الشوط الثاني عندما وجدت أنه غير قادر على اللعب قررت استبداله".

وأوضح "تحدثت مع روقا عقب المباراة وأنا أدعمه وأسانده وهو لاعب محترف وملتزم بكل ما يطلبه منه الجهاز الفني".

وشدد "ما يحدث مع روقا له سوابق من قبل أن أتولى تدريب الزمالك وإلى هنا لا أستطيع إبداء رأيي أكثر من ذلك في هذا الأمر".

وشرح "أحاول بطريقتين حل مشكلة ارتداد اللاعبين في حالة الدفاع وهي أن نمنع الكرات العالية، والطريقة الثانية أن نفوز بالكرات المشتركة والثنائيات".

وبسؤاله عن تلقيه عرضا من نادي مونتيري المكسيكي رد قائلا: "أنا واضح جدا، حصلت على عدة فرص للعمل في المكسيك لكني سعيد جدا في الزمالك".

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