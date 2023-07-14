أرسنال يتعادل في وديته الأولى مع نورنبيرج

الجمعة، 14 يوليه 2023 - 00:38

كتب : FilGoal

أرسنال ضد برايتون

تعادل أرسنال إيجابيا بهدف لمثله مع نورنبيرج في ألمانيا مساء الخميس في أولى ودياته استعدادا للموسم الجديد.

افتتح بوكايو ساكا أهداف المباراة في الدقيقة السابعة.

وأدرك كانجي أوكونوكي التعادل للفريق الألماني في الدقيقة 62.

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وشهدت المباراة مشاركة الوافد الجديد على الفريق من تشيلسي كاي هافيرتز.

ومن المقرر أن يسافر أرسنال إلى أمريكا لخوض جولة تحضيرية هناك حيث يواجه نجوم الدوري الأمريكي في الـ20 من شهر يوليو الجاري.

وبعدها بثلاثة أيام سيواجه مانشستر يونايتد ثم برشلونة في الـ27 من شهر يوليو الجاري.

وسيختتم أرسنال مبارياته بملاقاة موناكو في إنجلترا.

أرسنال هافيرتز نورنبيرج
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