كاف يعلن زيادة الإيرادات المالية بنسبة 25%

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) زيادة العوائد المادية للمسابقات الإفريقية بنسبة 25% لجعل الكرة الإفريقية قادرة على المنافسة بحسب البيان الذي نُشر على موقع كاف.

ويُقيم كاف اليوم الجمعية العمومية الخاصة به في أبيدجان عاصمة كوت ديفوار قبل إقامة قرعة القارة السمراء لتصفيات كأس العالم 2026.

وأوضح كاف في بيانه أن الاتحاد حقق عوائد تجارية بقيمة 125.2 مليون دولار أمريكي بزيادة سنوية بنسبة قدرها 17%.

ونمت الإيرادات بنسبة 21.6 مليون دولار عن العام الماضي بسبب زيادة حقوق الرعاية والبث التلفزيوني.

وأشار البيان أن نفقات المنافسات ارتفعت بنسبة 26% لتصل إلى 78.9 مليون دولار.

وكشف التقرير أن بطولات دوري أبطال إفريقيا والكونفدرالية وكأس السوبر الإفريقي ودوري الأبطال للسيدات وكرة الصالات ودوري المدراس في موسم 2023-2024 ستصل ميزانيتها لـ 110 مليون دولار بين تنظيم المسابقات وجوائز المالية للأندية.

وأشار كاف عبر موقعه الرسمي في وقت سابق إلى أن الزيادة المالية لجوائزبطولتي دوري أبطال إفريقيا والكونفدرالية بلغت 40% وهذا في إطار رؤية باتريس موتسيبي رئيس الاتحاد بجعل منافسات الكرة الإفريقية تنافسية عالميا وقائمة على الاكتفاء الذاتي.

وحصل الفائز على دوري أبطال إفريقيا بداية من الموسم المنقضي على 4 ملايين دولار بدلا من 2 مليون و500 ألف دولار.

أما الفائز بالكونفدرالية فسوف يحصل على مليوني دولار بدلا من مليون و250 ألف دولار.

وتوج الأهلي بلقب دوري أبطال إفريقيا فيما توج اتحاد العاصمة الجزائري بلقب الكونفدرالية.